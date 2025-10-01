कबीर सिंह की एक्ट्रेस ने की महा नवमी की पूजा, कंजक को खिलाया हलवा-पूड़ी और चने, गिफ्ट पर टिकी सबकी नजरें

1 अक्टूबर यानी आज देशभर में महानवमी मनाई जा रही है और घरों में कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है. बता दें, इस नवमी पर फिल्म कबीर सिंह की हीरोइन ने भी कन्या पूजन किया और कंजक को हलवा-पूड़ी खिलाया. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कन्या पूजन की कई फोटो शेयर की है. बता दें, यहां हम एक्ट्रेस निकिता दत्ता की बात कर रहे हैं, जिन्हें फिल्म कबीर सिंह में जिया शर्मा का किरदार निभाया था. उस समय में उनका किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया है. इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में एक्टिंग की है.

अपने इंस्टाग्राम पर महानवमी की फोटो शेयर करते हुए निकिता ने लिखा, "इस नवरात्रि अष्टमी तक मैंने मां दुर्गा के व्रत रखें और इस बार अपने घर में "खेतड़ी" उगाने का फैसला किया था. ये जौ के बीज होते हैं, जिन्हें रात भर पानी में भिगोया जाता है और नवरात्रि के पहले दिन गमले में बोया जाता है. मैं रोज आरती के दौरान दिन में दो बार हल्का पानी देती थी और उसके बाद ये अंकुरित हुए और हरे-भरे दिख रहे हैं. इन्हें देखकर काफी खुशी हो रही है'.





निकिता ने पहली फोटो में हलवा, पूड़ी और चने का लुत्फ उठाती हुई दिख रही है. दूसरी फोटो में पंडित जी के साथ पूरा- अर्चना कर रही है, तीसरी फोटो में वह गमले में जौ बो रही हैं, चौथी फोटो में नवरात्रि उत्सव में नाच रही हैं.

कन्याओं को दिए शानदार तोहफे

निकिता ने नवमी के दिन कन्या पूजन किया. जिसके बाद उन्होंने कन्याओं को कई तोहफे दिए. बता दें, निकिता ने इसका भी वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने कन्याओं को एक बड़ा सा बैग दिया है, जिसमें जमेट्री बॉक्स, किताबें और बच्चों की जरूरत का कई सामान है. वीडियो देखने से साफ लग रहा है कि बच्चियां तोहफे पाकर काफी खुश हैं.





