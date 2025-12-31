विज्ञापन
14 दिनों तक अदरक खाने से क्या होगा? डॉक्टर हंसाजी ने बताए फायदे, जानकर आप भी खाने लगेंगे

Ginger Benefits: अदरक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इनफ्लेमेटरी एजेंट है जो ना सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और स्किन हेल्थ को भी सुधारता है. चलिए जानते हैं 14 दिन तक अदरक का इस्तेमाल करने से होने वाले फायदे.

14 दिनों तक अदरक खाने से क्या होगा? डॉक्टर हंसाजी ने बताए फायदे, जानकर आप भी खाने लगेंगे
अदरक का सेवन करने के फायदे.

Ginger Benefits: अदरक हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा मसाला है जो खाना बनाने से लेकर चाय और काढ़ा बनाने में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि हेल्थ को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है. डॉक्टर हंसाजी ने अपने वीडियो में बताया कि अगर आप 14 दिन के लिए डाइट में अदरक को शामिल करते हैं तो आप अपनी बॉडी को कई हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं. अगर आप 14 दिन तक अदरक को अपने रूटीन में नहीं लेते तो आप इन फायदों से चूक जाते हैं. अदरक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इनफ्लेमेटरी एजेंट है जो ना सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और स्किन हेल्थ को भी सुधारता है. चलिए जानते हैं 14 दिन तक अदरक का इस्तेमाल करने से होने वाले फायदे.

पाचन में सुधार

अदरक, सलाइवा, बाइल जूस और गैस्ट्रिक एंजाइम्स का उत्पादन बढ़ाता है. ये तीनों कंपाउंड्स खाने को बेहतर तरीके से तोड़ने में मदद करते हैं. इसलिए जब आप अदरक नियमित खाएंगे तो आपका शरीर इन कंपाउंड्स का ज्यादा उत्पादन करेगा. यह आपको सूजन, इनडाइजेशन और नॉशिया से बचाने में मदद करेगा. खाना खाने के बाद आप फिर भी हल्का महसूस करेंगे और कम ब्लोटेड महसूस करेंगे. 

इम्यूनिटी को बढ़ाने में

अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी हाई होते हैं. यह आपके शरीर को सूजन से लड़ने और इंफेक्शन से बचने में मदद करते हैं. अदरक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है. खासकर जब सर्दी हो, खांसी हो तो यह बहुत जरूरी है लेना. रिसर्च यह भी दिखाती है कि अदरक शरीर में सूजन को कम करता है. यह दर्द और सॉस की समस्या के लिए भी नेचुरल रेमेडी है. 

बेहतर मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल

अदरक आपके शरीर की कैलोरीज को बेहतर तरीके से बर्न करने में और ब्लड शुगर को स्टेबल करने में मदद करता है. इसका मतलब है कि आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी. अदरक को एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर समझिए. यह आपको ज्यादा अलर्ट और अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए रेडी महसूस कराता है. बिना किसी एनर्जी क्रैश के. 

स्किन को निखारना और स्ट्रेस को कम करना

अदरक के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. ये फ्री रेडिकल्स स्किन को डैमेज करते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेजी से बढ़ाते हैं. नियमित अदरक का सेवन त्वचा को ज्यादा ग्लोई और क्लियर बनाता है. अदरक आपके बॉडी में सेरेटोनिन लेवल्स को बढ़ाकर स्ट्रेस को कम कर सकता है. सेरोटोनिन आपके मूड को इंप्रूव करता है और एंग्जायटी को रिड्यूस करता है.

कैसे करें सेवन

चलिए जानते हैं अदरक की हर्बल चाय कैसे बनानी है. इसके लिए आपको 1 इंच ताजा अदरक पील करके उसके पतले टुकड़े कर लेने हैं. 8 से 10 तुलसी के पत्ते चाहिए. एक छोटी दालचीनी, एक चौथाई बड़ा चम्मच सौंफ के बीज, एक चुटकी पिसी हुई या हल्दी की जड़ का एक छोटा टुकड़ा, एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, आधा नींबू का छिलका. सबसे पहले एक सॉस पैन में पानी डालकर उसे उबाल लें. अब इसमें अदरक, तुलसी के पत्ते, दालचीनी, सौंफ के बीज, हल्दी और काली मिर्च डालकर इसे धीमी-धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए उबलने दें. आंच बंद कर दें. फिर उसमें नींबू का छिलका डालकर दो-ती मिनट तक इनफ्यूज होने दें. इस ड्रिंक को एक मग में छान लें. इस हर्बल चाय को 14 दिन तक पीजिए और देखिए कैसे अदरक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. आपको ज्यादा एनर्जी देता है. स्किन को क्लियर करता है और स्ट्रेस को कम करता है. अदरक सच में एक सुपर हर्ब है. यह 14 दिन की चैलेंज को अपने रूटीन में शामिल करके देखिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

