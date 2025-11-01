विज्ञापन
अदरक खाने के फायदे-नुकसान, किन लोगों को खानी चाहिए अदरक, किन लोगों को पहुंचाती है नुकसान

Adrak Khane ke Fayde aur Nuksan: अदरक का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन सब के लिए नहीं. तो चलिए जानते हैं कि अदरक किसे खानी चाहिए, किसे नहीं खानी चाहिए, इसके सेवन का तरीका और एक दिन में कितनी अदरक खा सकते हैं.

Adrak Khane ke Fayde, Nuksan: हमारी रसोई ही असल में एक छोटी दवाखाना है, बस जरूरी है कि हमें आयुर्वेद का थोड़ा ज्ञान हो. इसके आसपास ही हमें कई जड़ी-बूटियां मिल जाती हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद लाभकारी हैं. इसी में से एक है अदरक, जिसे आयुर्वेद में शुण्ठी कहा जाता है. अदरक सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि पेट, जोड़ों, सर्दी, खांसी और यहां तक कि वजन घटाने में भी रामबाण औषधि है. आइए जानते हैं अदरक का सेवन करने से होने वाले लाभों के बारे में. 

अदरक के फायदे ( Ginger Benefits)

अदरक का स्वाद तीखा (कटु), गुण भारी और चिकना (गुरु-स्निग्ध), वीर्य गर्म और विपाक पाचन के बाद मधुर माना जाता है. यह वात-कफ नाशक है, लेकिन पित्त थोड़ा बढ़ा सकता है.

अदरक के फायदे गिनाना मुश्किल है. यह पाचन शक्ति बढ़ाता है, अपच और गैस की समस्या दूर करता है, भूख बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जा देता है. सर्दी-खांसी में अदरक का जिंजरोल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बलगम निकालने में मदद करता है. जोड़ों के दर्द और सूजन में भी अदरक बहुत उपयोगी है. मतली और उल्टी में भी अदरक बेहद कारगर है. यह हृदय को स्वस्थ रखता है, रक्त संचार सुधारता है और कोलेस्ट्रॉल संतुलित करता है. अदरक मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्निंग प्रक्रिया बेहतर होती है.

कैसे करें सेवन

  • इसका इस्तेमाल करना भी आसान है. खाने से पहले ताजा अदरक को नींबू और सेंधा नमक के साथ चबाकर खा सकते हैं.
  • सूखे अदरक (सोंठ) का चूर्ण दिन में दो बार गर्म पानी के साथ लें.
  • सर्दी-खांसी में अदरक और शहद मिलाकर सेवन करें या अदरक की चाय में तुलसी, दालचीनी और लौंग डालकर पीएं. 
  • जोड़ों के दर्द में अदरक का पाउडर हल्दी और सरसों के तेल के साथ हल्का गर्म करके मालिश करें.
  • वजन घटाने के लिए गुनगुने पानी में नींबू और अदरक का रस सुबह खाली पेट पिएं. 
  • कफ और सिरदर्द में सूखे अदरक का लेप माथे पर करें, गले की खराश में अदरक और शहद का मिश्रण लें.

हालांकि, अदरक गर्म तासीर का होता है, इसलिए गर्मी या पित्त प्रधान लोग इसे सीमित मात्रा में लें. पेट में अल्सर, उच्च पित्त या गर्भावस्था में अधिक सेवन से बचें.

एक दिन में कितनी अदरक खा सकते हैं

एक दिन में अदरक की मात्रा 3 से 4 ग्राम सीमित रखनी चाहिए, जो कि एक छोटा टुकड़ा होता है. 6 ग्राम से ज़्यादा अदरक खाने से सीने में जलन, दस्त या रिफ्लक्स जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

