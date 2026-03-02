'इसका श्रेय उन्हें देना होगा', वेस्टइंडीज के झोली से किस खिलाड़ी ने छीन ली जीत? कैप्टन शाई होप ने खुद बताया

West Indies Captain Shai Hope Statement After Defeat: भारत के खिलाफ रविवार (एक मार्च) को सुपर-8 मैच में पांच विकेट से हार के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वेस्टइंडीज का सफर समाप्त हो गया है. कैरेबियन टीम के कप्तान शाई होप ने भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन को सराहा है, जिन्होंने 50 गेंदों में चार छक्कों और 12 चौकों के साथ 97 रन की नाबाद पारी खेलते हुए वेस्टइंडीज से जीत छीन ली. रविवार को खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 19.2 ओवरों में ही जीत दर्ज कर ली.

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने हार के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'शायद हम कुछ रन कम बना पाए, खासकर यहां जैसे चेजिंग ग्राउंड पर. हम आखिरी ओवरों में थोड़े अधिक रन जोड़ सकते थे. संजू सैमसन ने वाकई शानदार पारी खेली, इसका श्रेय उन्हें देना होगा, लेकिन अगर कुछ रन और होते तो बेहतर रहता.'

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 36 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. उन्होंने न सिर्फ शिमरोन हेटमायर (27) और रोस्टन चेज (40) की साझेदारी को तोड़ा, बल्कि इन दोनों ही खिलाड़ियों का विकेट बुमराह के ही नाम रहा.

मैच के टर्निंग प्वाइंट पर होप ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह उनके (भारत) स्ट्राइक गेंदबाज हैं. जब गेंद उनके हाथ में होती है, कुछ न कुछ जरूर होता है. उस ओवर में उन्होंने साझेदारी तोड़ी, खासकर उस वक्त जब शिमरोन हेटमायर टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे. यह खेल का एक निर्णायक पल था. फिर भी हम 190 के आसपास पहुंचे और खुद को मौका दिया.'

कप्तान ने अपनी टीम के गेंदबाजों की तारीफ में कहा, 'मुझे लगा कि पूरे टूर्नामेंट में हमारी गेंदबाजी अच्छी रही. अलग-अलग परिस्थितियों में हमने खुद को ढाला. पावरप्ले में गेंदबाजी खास रही. अकील हुसैन ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम में लौटने के बाद गुडाकेश मोती ने भी अच्छा योगदान दिया. बस इस मैच में हम फिनिश लाइन पार नहीं कर पाए.'

आगे कहा, 'आप कभी इस स्टेज पर टूर्नामेंट खत्म नहीं करना चाहते. अगर हम एक मैच और जीतते तो सेमीफाइनल में होते, और फिर सब कुछ संभव था. लड़कों को पूरा श्रेय जाता है. हमने अपने लिए ऊंचे मानक तय किए हैं. हमें अहम पलों को भुनाना होगा और मैच के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा.'

यह भी पढ़ें- 'अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है', सूर्यकुमार यादव के बयान ने जीत लिया दिल, सैमसन को लेकर जाने क्या कहा