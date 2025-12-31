विज्ञापन
विशेष लिंक

New Year: लास्ट मिनट प्लान कर रहे हैं New Year Party? मीठे में बनाएं ये चीजें, झटपट होगी तैयार

New Year Recipes: आइए बिना देरी किए जानते हैं न्यू ईयर पर कौन-सी आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी मीठी चीजें बनाई जा सकती हैं, ताकि नए साल की शुरुआत मिठास और सेहत दोनों के साथ हो.

Read Time: 3 mins
Share
New Year: लास्ट मिनट प्लान कर रहे हैं New Year Party? मीठे में बनाएं ये चीजें, झटपट होगी तैयार
नए साल को स्पेशल कैसे बनाएं?

New Year Recipes: अगर आप लास्ट मिनट न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रहे हैं और मीठे में क्या बनाना चाहिए इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आर्टिकल में बने रहिए. आज हम आपको कुछ ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं हैं, जो स्वाद और सेहत का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं न्यू ईयर पर कौन-सी आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी मीठी चीजें बनाई जा सकती हैं, ताकि नए साल की शुरुआत मिठास और सेहत दोनों के साथ हो.

नए साल के दिन आपको क्या खाना बनाना चाहिए?

ओट्स और खजूर की मिठाई: ओट्स और खजूर से बनी मिठाई स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल है. इसमें मौजूद न सिर्फ पाचन को ठीक रख सकता है, बल्कि पेट को लंबे समय तक भरा रखकर वजन को कंट्रोल कर सकता है. न्यू ईयर पर यह एक नया और हेल्दी विकल्प हो सकता है. इसे बनाने के लिए ओट्स को अच्छी तरह भून लें फिर उसमें खजूर की प्यूरी, ड्राई फ्रूट्स, इलायची और नमक डालकर अच्छी तरह पका लें. ग्रीस लगे पैन में डालो और सेट होने दो, फिर बर्फी के आकर में काटकर सर्व करें.

इसे भी पढ़ें: तुलसी के पत्ते खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

फ्रूट क्रीम या सलाद: अगर आप कुछ हल्का और स्वादिष्ट सर्व करना चाहते हैं, तो फ्रूट क्रीम या सलाद एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसमें में आप अपनी पसंद के फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे केला, सेब, अंगूर, अनार को काटकर उसके ऊपर घर की बनी दही या क्रीम डाल सकते हैं. यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है.

गुड़ से बनी खीर: इस साल आप गुड़ की खीर ट्राई कर सकते हैं. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ज्यादा हेल्दी बन जाती है और इसमें मौजूद दूध और गुड़ का साथ में शरीर को ताकत ले सकता है. इसे बनाने के लिए कुछ देर चावल को भिगो दें, फिर दूध को पकाएं और उसमें चावल डाल दें, फिर गाढ़ा होने तक चलाएं. अब इसमें गुड़ डालकर घुलने तक मिलाओ. अब लास्ट में ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डालकर सर्व करें.

Watch Video: 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Year 2026, New Year Par Kya, New Year Recipe Ideas, Food, Easy Recipes To Make At Home
Get App for Better Experience
Install Now