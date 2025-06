इन 4 लोगों को जरूर करना चाहिए बेल के शरबत का सेवन

Bael Sharbat Benefits In Hindi: बेल, एक ऐसा पेड़ है जिसका हर भाग सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. बेल का हिंदू धर्म में भी खास महत्व है. इसकी पत्तियां भगवान शंकर को चढ़ाई जाती हैं. इसके फल से शरबत बनाकर पीने से शरीर को कई समस्याओं से बचा सकते हैं. गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होना आम बात है. पानी की कमी को दूर करने के लिए इस शरबत का सेवन कर सकते हैं. आपको बता दें बेल में टैनिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फाइबर, प्रोटीन और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते है. इतना ही नहीं इसमें एंटी-फंगल, एंटी-पैरासाइट गुण भी होते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए बेल के शरबत का सेवन.

कैसे बनाएं बेल का शरबत- (How To Make Bael Sharbat)

घर पर बेल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले बेल को धो लें, हाथों की मदद से बेल के गुदे (पल्प) से बीज अलग कर दे. अब मसलते समय हाथ में जो रेशे आ जाएं उसे निचोड़ कर अलग कर दे. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर लिक्विड फॉर्म में लाएं. मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसमें ठंडा पानी मिलाकर छान लें और पी लें. अगर आप इसमें स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ पुदीना के पत्ते और काला नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

बेल का शरबत पीने के फायदे- (Bel Ka Sharbat Pine Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

मोटापे की समस्या से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं, तो बेल का शरबत आपकी मदद कर सकता है. क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है. जिससे पेट लंबे समय तक भरा महसूस करता है और हम अधिक खाने से बचे रहते हैं.

2. पानी की कमी-

गर्मियों के मौसम में बेल के शरबत का सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती.

3. पेट-

बेल का शरबत पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मददगार माना जाता है. बेल का शरबत पीने से आपको गैस, कब्ज और अपच की समस्या में आराम मिल सकता है.

4. शरीर को ठंडा रखने-

बेल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में बेल का शरबत पीने से शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद मिल सकती है.

