दाल में नींबू डालकर खाने से क्या होता है? इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Dal And Lemon Benefits In Hindi: दाल को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. क्योंकि वेजिटेरियन मीट चिकन का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें हर रोज एक कटोरी दाल का सेवन करने की सलाह दी जाती है. क्योंकि दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. इतना ही नहीं इसमें फाइबर, आयरन, फोलेट, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दाल में नींबू डालकर खाने से क्या होता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि नींबू में विटामिन सी, पोटैशियम, फाइबर, विटामिन बी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी6, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, और कैल्शियम मौजूद होता है. तो चलिए जानते हैं दाल में नींबू डालकर खाने से क्या होता है.

दाल में नींबू डालकर खाने के फायदे- (Dal Mein Nimbu Dalkar Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

नींबू में एसिडिक गुण होते हैं जो पाचन में सुधार कर सकते हैं और खाने को आसानी से पचाने में मदद कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- इन 5 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है अलसी का सेवन, 4 तरीकों से करें डाइट में शामिल

2. इम्यूनिटी-

दाल में नींबू डालकर खाने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है. क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार है.

3. तनाव-

नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं और बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं.

दाल में कैसे डालें नींबू- (How To Add Lemon In Dal)

1. दाल पकने के बाद- दाल पकने के बाद नींबू का रस डालें और अच्छी तरह से मिलाएं.

2. सर्व करने से पहले- अगर घर के सभी लोग नींबू खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप एक कटोरी में दाल डालें और उसमें उपर से नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)