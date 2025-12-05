आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं प्रोटीन से भरपूर है चना दाल, नोट करें आसान रेसिपी

Chana Dal Recipe: भारतीय खाने का अहम हिस्सा है दाल. लंच से लेकर डिनर तक में हम सभी दाल खाना पसंद करते हैं. भारत में आपको तरह-तरह की दाल रेसिपीज मिल जाएंगी. अगर आप भी प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो चना दाल को ट्राई कर सकते हैं. इस दाल को आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है. चना दाल (Chana Dal) को स्प्लिट चिकपीस भी कहा जाता है. यह फाइबर और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो इसे वेजिटेरियन के लिए परफेक्ट माना जाता है.

कैसे बनाएं चना की दाल- (How To Make Chana Dal Recipe)

सामग्री- (Ingredients)

चना दाल

पानी

टमाटर

प्याज

हरी मिर्च

अदरक-लहसुन का पेस्ट

तेल

जीरा

हल्दी पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

धनिया पाउडर

गरम मसाला

कसूरी मेथी

हरा धनिया

नमक

विधि-

दाल तैयार करना- सबसे पहले, चना दाल को अच्छी तरह धो लें. इसे कम से कम 20-30 मिनट लिए पानी में भिगो दें. भिगोने से दाल जल्दी पकती है.

दाल पकाना- भीगी हुई दाल को पानी से निकाल लें. एक प्रेशर कुकर में दाल, 3 कप ताज़ा पानी, थोड़ी सी हल्दी और नमक डालें. कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं. दाल नरम हो जानी चाहिए लेकिन पूरी तरह से घुलनी नहीं चाहिए.

तड़का तैयार करना- यह कदम चना दाल तड़का का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. एक पैन या कड़ाही में घी या तेल गरम करें. जीरा डालें और इसे तड़कने दें. फिर बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें. प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें. अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और एक मिनट तक भूनें जब तक कि कच्ची गंध न चली जाए. इसके बाद, कटे हुए टमाटर डालें. टमाटरों को तब तक पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं और मिश्रण तेल न छोड़ दे.

मसाले मिलाना- टमाटर पक जाने के बाद, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें. मसालों को धीमी आंच पर एक मिनट के लिए भूनें ताकि स्वाद अच्छी तरह मिल जाए.

दाल और तड़का मिलाना- पकी हुई दाल को मसालों वाले पैन में डालें. अच्छी तरह मिलाएं और यदि आवश्यक हो तो थोड़ा और पानी डालें. दाल को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक उबलने दें ताकि दाल मसालों का स्वाद सोख ले.

लास्ट टच- आखिर में, गरम मसाला और कसूरी मेथी डालें. अच्छी तरह मिलाएं. गैस बंद कर दें और ताज़े हरे धनिये से गार्निश करें.

