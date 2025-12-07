किडनी की पथरी से डायबिटीज जैसे बड़े रोगों घरेलू इलाज है कुल्थी की दाल, जानें और किन लोगों के लिए है वरदान

Horse Gram Dal Benefits: अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द दालें तो हम रोज खाते हैं, लेकिन एक दाल ऐसी भी है जो औषधि से कम नहीं. इसका नाम कुल्थी की दाल है. इसे डाइट में शामिल कर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कुल्थी की दाल को सुपरफूड बताता है. आयुर्वेद में सदियों से कुल्थी का इस्तेमाल पथरी, डायबिटीज, मोटापा और जोड़ों के दर्द जैसी कई बीमारियों को मात देने के लिए किया जाता रहा है. कुल्थी की दाल को पत्थरचट के नाम से भी जाना जाता है, यह पत्थर (पथरी) को भी गला देता है.

ये भी पढ़ें: क्या पैरालिसिस के बाद फिर से चलना संभव है? पूरी तरह पैरालाइज्ड महिला किया कुछ ऐसा जो पहले था असंभव

डायबिटीज रोगियों के लिए कमाल है कुल्थी की दाल

कुल्थी दाल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण भरपूर होते हैं. इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और प्रोटीन-फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. यही वजह है कि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहतरीन काम करती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है.

पथरी के लिए फायदेमंद है कुल्थी

कुल्थी में मौजूद खास तत्व पथरी को घोलने और बाहर निकालने में मदद करते हैं. रोजाना कुल्थी की दाल का सूप या जूस पीने से पथरी धीरे-धीरे टूटकर मूत्र मार्ग से आसानी से बाहर निकल जाती है. इसे प्राकृतिक स्टोन-ब्रेकर भी कहा जाता है.

वजन घटाने में मददगार

यह दाल वजन घटाने में भी कमाल है. कम कार्ब और ज्यादा फाइबर होने से यह लंबे समय तक पेट भरा रखती है और भूख कम लगती है. मोटापे से परेशान लोग इसे डाइट में शामिल कर तेजी से वजन घटा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: जो चीजें हम हेल्दी समझते थे, वही निकली सबसे खतरनाक! 2025 की 7 बड़ी हेल्थ गलतफहमियां

कुल्थी दाल के अन्य शानदार फायदे | Other Great Benefits of Horse Gram Dal

आयुर्वेद के अनुसार, कुल्थी की दाल या जूस वात रोगों में भी राहत देता है. जोड़ों का दर्द, गठिया, कमर दर्द और घुटनों की सूजन में इसे पीने से आराम मिलता है. इसके अलावा, यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालती है.

कुल्थी का पानी पीने के अन्य शानदार फायदे

सस्ती, आसानी से मिलने वाली और बिना साइड इफेक्ट वाली कुल्थी दाल प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है, जिसे रात भर भिगोकर, फिर उबालकर खाने या इसका पानी पीने से और भी लाभ मिलता है. किडनी में बड़ी पथरी या कोई गंभीर बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)