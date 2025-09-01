विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 5 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है अलसी का सेवन, 4 तरीकों से करें डाइट में शामिल

Alsi Ke Beej Ke Fayde: अलसी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप इसे रोजाना डाइट में शामिल करते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इन 5 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है अलसी का सेवन, 4 तरीकों से करें डाइट में शामिल
Flax Seeds Benefits: अलसी के बीज खाने से क्या होता है.

Flax Seeds Health Benefits: अलसी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. छोटे-छोटे अलसी के बीजों में बड़े-बड़े फायदे छिपे हुए हैं. अलसी का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से होता आया है. इसमें विटामिन बी-1, प्रोटीन, कॉपर, मैंगनीज, ओमेगा-3 एसिड, लिगनन समेत कई माइक्रो न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे करें डाइट में शामिल और क्या हैं फायदे.

कैसे करें अलसी के बीज को डाइट में शामिल- How To Consume Flaxseeds:

1. स्मूदी- 

अलसी के बीज को स्मूदी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं.

2. सलाद-

अलसी के बीज को सलाद में छिड़ककर खा सकते हैं. इसे रोस्ट करके भी सलाद में शामिल कर सकते हैं.

3. दही- 

अलसी के बीज को दही या योगर्ट में मिलाकर खा सकते हैं.

4. लड्डू-

अगर आप अलसी को डाइट में शामिल करने का हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आप इसके लड्डू बना सकते हैं.

अलसी के बीज खाने के फायदे- (Alsi Ke Beej Khane Ke Fayde)

1. दांतों-

अलसी के बीज में दर्द निवारक और सूजन को कम करने वाला गुण मौजूद होता है. इसके तेल को मसूड़ों में सूजन और दांत में होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें- पोषण का खजाना हैं ये 4 देसी ड्राई फ्रूट्स, फायदे जान आज से ही कर लेगें डाइट में शामिल 

Latest and Breaking News on NDTV

2. एंटीआर्थराइटिक-

अलसी में एंटीआर्थराइटिक प्रभाव मौजूद होता है. आर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं तो अलसी का उपयोग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

3. मोटापा-

अलसी के बीज खाने से वजन कंट्रोल में रहता है. इसके अलावा यह ब्लड में मौजूद शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम कर सकता है.

4. स्किन-

अलसी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइटोकैमिकल्स, बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करती है, जिससे त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों को कम किया जा सकता है.

5. पाचन-

अलसी के बीजों को पाचन के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अलसी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचनशक्ति को बढ़ाकर कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Flax Seeds, Flax Seeds Benefits, How To Consume Flax Seeds, Alsi Ke Beej Ke Fayde, Kaise Khaye Alsi Ke Beej, Flax Seeds For Teeth Pain, Flax Seeds For Weight Loss, Flax Seeds Health Benefits Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com