आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं सेहत का खजाना है इस दाल से बने लड्डू, नोट करें रेसिपी

Moong Dal Ke Ladoo: सर्दियों का मौसम आते ही मीठा खाने की क्रविंग बढ़ जाती है. अगर आप भी हेल्दी और टेस्टी मीठे की तलाश कर रहे हैं तो आप मूंग दाल का हलवा ट्राई कर सकते हैं.

Moong Dal Ke Ladoo: कैसे बनाएं मूंग दाल के लड्डू.

ठंड के मौसम में मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं है. भारतीय घरों में तरह-तरह के मीठे आपको खाने को मिल जाएंगे. सबसे ज्यादा एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी को हैं लड्डू. इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर कई तरह के लड्डू बनाएं जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी मूंग दाल से बने लड्डू खाएं हैं जी हां आपने सही सुना. आपने मूंग दाल हलवा और बर्फी तो ट्राई की होगी लेकिन लड्डू. इन लड्डूओं को आसानी से घर पर बनाया जा सकता है. सबसे अच्छी बात ये कि इन्हें प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं मूंग दाल के लड्डू और क्या हैं फायदे.

कैसे बनाएं मूंग दाल के लड्डू- (How To Make Moong Dal Ke Ladoo)

सामग्री-

  • मूंग दाल
  • घी
  • शक्कर
  • इलायची पाउडर
  • बादाम
  • काजू
  • पिस्ता

विधि-

मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को एक पैन में मध्यम आंच पर भूनें जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए. ठंडा होने दें. ठंडी हुई मूंग दाल को एक मिक्सर में पीस लें. एक पैन में घी गरम करें और शक्कर को मिलाएं. शक्कर पिघलने तक गरम करें. पिसी हुई मूंग दाल को शक्कर के मिश्रण में मिलाएं. अच्छी तरह से मिलाएं. इलायची पाउडर को मिलाएं. मिश्रण को छोटे हिस्सों में बांट लें और लड्डू बनाएं. लड्डू को कटे हुए मेवों से गार्निश करें. 

Photo Credit: Canva

मूंग दाल के लड्डू खाने के फायदे- (Moong Dal Ke Ladoo Khane Ke Fayde)

मूंग की दाल को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन (B कॉम्प्लेक्स) और आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. अगर आप ठंड के मौसम में रोजाना एक मूंग का लड्डू खाते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने, पाचन को बेहतर रखने और सर्दी से बचने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

