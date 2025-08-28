खाली पेट करी पत्ता खाने के फायदे, जानें कैसे खाना चाहिए करी पत्ता, एक दिन में कितना करी पत्ता खाना चाहिए

Benefits of curry leaves: सोशल मीडिया और हेल्थ ब्लॉग्स पर इन दिनों करी पत्ता जिसे कड़ी पत्ता या मीठी नीम भी कहा जाता है,लगातार चर्चा में है. लोग इसे हेल्थ से जुड़े ट्रेंड्स में शामिल कर रहे हैं और कई जगह इसे चमत्कारी पत्ता तक कहा जा रहा है. इसमें कोई शक नहीं कि करी पत्ता सचमुच कई तरह से हेल्थ के लिए फायदेमंद है, हालांकि इसके बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है, वरना नुकसान भी हो सकता है.

करी पत्ते के फायदे क्या हैं ?( What Are the Benefits of Curry Leaves in Hindi | Curry Patta Khane Ke Fayde)

पाचनः सबसे पहले बात पाचन और मेटाबॉलिज्म की. करी पत्ता पाचन रस को बढ़ाता है जिससे कब्ज और अपच जैसी दिक्कतें कम हो सकती हैं. यही नहीं, यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मदद करता है जिससे वजन कंट्रोल में रह सकता है.

शुगर और कोलेस्ट्रॉलः डायबिटीज़ मरीजों के लिए भी करी पत्ता कारगर माना गया है. इसमें मौजूद कुछ तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं. हृदय की सेहत पर भी करी पत्ते का असर देखा गया है. माना जाता है कि यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम कर सकता है.

स्किन और बालों के लिएः बाल और स्किन के लिए भी यह पत्ता फायदेमंद है. इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं, डैंड्रफ कम करने में मदद कर सकते हैं और स्किन-इन्फेक्शन से भी राहत देते हैं. यही नहीं, यकृत यानी लिवर को टॉक्सिन्स से बचाने में भी यह असरदार साबित हो सकता है.

विटामिन ए और इम्यूनिटी : करी पत्ता विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और यही वजह है कि यह आंखों की हेल्थ के लिए भी उपयोगी है. इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में भी इसका योगदान बताया गया है. कई लोग इसे खाली पेट चबाते हैं ताकि ज्यादा असर मिल सके.

Also Read: अंजीर खाने के फायदे और नुकसान | Anjeer Khane Ke Fayde aur Nuksan

कैसे और करी पत्ता कितना खाना चाहिए?

करी पत्ते की तासीर कैसी होती है : आयुर्वेद के हिसाब से करी पत्ता गर्म तासीर वाला होता है. ज्यादा मात्रा में खाने से एसिडिटी, पित्त संबंधी परेशानी, चेहरे पर फुंसियां या मुंह में छाले तक हो सकते हैं.

खाली पेट करी पत्ता खाएं : खाली पेट इसे लेने से कई बार जलन या गैस की समस्या भी हो सकती है, खासकर अगर पहले से पित्त की दिक्कत हो तो.

किसे नहीं खाना चाहिए करी पत्ता : करी पत्ता से एलर्जी भी कुछ लोगों को हो सकती है. जिन लोगों को पत्तियों या घास जैसी चीजों से एलर्जी होती है या जिन्हें अस्थमा है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए.

क्या गर्भवती महिलाएं करी पत्ता खा सकती हैं : गर्भवती महिलाएं और स्तनपान के दौरान भी इस पत्ते का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा सेवन नुकसानदेह हो सकता है.

करी पत्ता कितना खाना चाहिए : कितना अचानक ज्यादा मात्रा में करी पत्ता खाने से पेट दर्द, गैस, अपच या कभी-कभी बाल झड़ने जैसी समस्या भी देखी गई है.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर करी पत्ता निश्चित रूप से हेल्थ के लिए फायदेमंद है. यह पाचन से लेकर डायबिटीज़ कंट्रोल, हार्ट हेल्थ, बाल और स्किन तक कई जगह असर दिखाता है. लेकिन इसका सही फायदा तभी मिलेगा जब इसे सीमित मात्रा में और सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाए. खास हालात जैसे पेट की बीमारी, प्रेग्नेंसी या एलर्जी में डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)