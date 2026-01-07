इन 9 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है करी पत्ते के पानी का सेवन, फायदे जान से ही शुरू कर देंगे पीना

Curry Leaves Water: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए सुबह खाली पेट हमेशा हेल्दी ड्रिंक की सलाह दी जाती है. क्योंकि रातभर के खाली पेट के बाद जब आप चाय कॉफी के साथ अपने दिन की शुरूआत करते हैं, तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक माना जाता है. अगर आप भी अपने दिन की शुरूआत हेल्दी ड्रिंक के साथ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको करी पत्ते के पानी के बारे में बता रहे हैं. करी पत्ते को करी पत्ता, कड़ी पत्ता और मीठी नीम जैसे नामों से भी जाना जाता है. अंग्रेजी में इसे करी लीफ कहते है. करी पत्ते (Curry Leaves) का वैज्ञानिक नाम है मुराया कोएनिजी है. इसे फ्रेश और ड्राई दोनों रह से इस्तेमाल कर सकते हैं.

करी पत्ते के पोषक तत्व- (Nutrients of curry leaves)

करी पत्ते में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और विटामिन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

कैसे बनाएं करी पत्ते का पानी- (How To Make Curry Patta Water)

करी पत्ते का पानी बनाने के लिए सबसे पहले 8-10 फ्रेश करी पत्ते को धोकर साफ कर लें फिर इसे एक पैन में एक गिलास पानी में उबाल लें. इस पानी को हल्का गर्म करके डिटॉक्स वॉटर की तरह पिएं. आप इसे चाय की तरह भी पी सकते हैं.

करी पत्ते का पानी पीने के फायदे- (Curry Patta Pani Ke Fayde)

1. पाचन-

खाली पेट करी पत्ते के पानी का सेवन करने से गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.

2. वजन घटाने-

करी पत्ते का पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर और फैट बर्न करने की प्रक्रिया को तेज करके वजन कम करने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें- 1 महीने तक रोजाना टमाटर का जूस पीने से क्या होगा?

3. ब्लड शुगर-

डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है करी पत्ते का पानी. क्योंकि यह इंसुलिन को संतुलित करता है और ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है.

4. कोलेस्ट्रॉल-

खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार है करी पत्ते के पानी का सेवन.

5. डिटॉक्स-

खाली पेट करी पत्ते के पानी का सेवन करने से शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है.

6. लिवर-

करी पत्ते वाले पानी में मौजूद तत्व लिवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और उसे डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं.

7. स्किन-

रोजाना खाली पेट करी पत्ते का पानी पीने से स्किन को हेल्दी रख सकते हैं. क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण मुंहासे और दाग-धब्बे कम करने में मददगार है.

8. इम्यूनिटी-

करी पत्ते में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमण से बचाने में मददगार है.

9. तनाव-

सुबह खाली पेट करी पत्ते का पानी पीने से दिमाग को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)