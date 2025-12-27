दादी नानी के नुस्खे: सिर्फ 5 रुपए में जड़ से काले हो जाएंगे सफेद बाल, ये नुस्खा करेगा कमाल

Dadi Nani Ke Nuskhe: आज के समय में लोगों के बाल सफेद होने की समस्या बेहद आम हो गई है. बता दें कि पुराने समय में बालों का सफेद होना बढ़ती उम्र की निशानी माना जाता था. लेकिन आज के समय में कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं. ऐसे में लोग बालों को काला करने के लिए मेंहदी, हेयर कलर की मदद लेते हैं. लेकिन इसमें मौजूद केमिकल बालों को डैमेज कर सकता है. ऐसे में दादी-नानी के बताए नुस्खे आपके बेहद काम आ सकते हैं. पुराने समय से ही दादी-नानी के बताए नुस्खे कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते थे. इनकी सबसे खास बात ये है कि ये बालों को बिना कोई नुकसान पहुचाए नेचुरली तरीके से बालों को काला कर सकते हैं. तो चलिए आपको बताते है दादी-नानी का बताया ऐसा ही एक नुस्खा जो बालों को जड़ से काला करने में मदद करेगा.

बालों को काला करने का दादी-नानी का नुस्खा

इस आसान से नुस्खे की मदद से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं. इसके लिए आपको चाहिए अमलतास की लकड़ी, कलौंजी और मेथी दाना. आपको करना ये है किअमलतास की लकड़ी तोड़कर लाएं. उसे शाम को ही पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख कर छोड़ दें. अगले दिन इसी अमलतास वाले पानी में मेथी दाना और कलौंजी को डालकर अच्छी तरह से उबाल लें. अब इस पानी को एक कपड़े की मदद से छानकर किसी बोतल में भरकर रख लें. इस पानी को दो हिस्सों में बांट लें.

अब एक हिस्से में आपको शैंपू को मिला लेना है और इसी वाले पानी से बालों को धुलना है. वहीं जो दूसरी बोतल में पानी रखा है उसको अपने बालों की जड़ों पर लगाना है. कुछ समय तक पानी को बालों पर लगा रहने दें और फिर अमलतास पानी वाले शैंपू से बालों को अच्छे से धोकर साफ कर लें. ये दोनों उपाय आपके बालों को नैचुरली काला करने में मदद करेंगे. अमलतास की लकड़ी के लिए कोई खर्च नहीं होगा. सभी के घर पर कलौंजी और मेथी होती ही है, लिहाजा फ्री में यह गजब का नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)