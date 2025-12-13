खाली पेट करी पत्ता चबाने के हैं 5 जबरदस्त फायदे, जानने के बाद चौक जाएँगे आप

Basi muh curry patta chabane ke fayde: करी पत्ता वही खुशबूदार पत्ता है, जो साउथ इंडियन खाने का स्वाद दोगुना कर देता है. लेकिन, स्वाद से हटकर, आज हम आपको इसका एक ऐसा इस्तेमाल बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो. जी हां, अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट करी पत्ता चबाना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत से जुड़ी कई बड़ी दिक्कतें 'चुटकी' में दूर हो सकती हैं. इसे आयुर्वेद का खजाना माना जाता है, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और कई तरह के विटामिन्स भरे होते हैं.

तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं करी पत्ता खाली पेट चबाने के वो 5 'जबरदस्त' फायदे…

1. वजन कम करने में है नंबर 1 (Weight Loss)

खाली पेट करी पत्ता चबाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह शरीर से टॉक्सिन्स (गंदगी) को बाहर निकालता है. यह शरीर में जमा हुई फालतू चर्बी (फैट) को तेजी से गलाने में मदद करता है. यह नैचुरल तरीके से आपका वजन मैनेज करने में मदद करता है.

2. बालों को बनाए काला और घना (Hair & Skin Health)

करी पत्ते को विटामिन-A और बीटा-कैरोटीन का पावरहाउस कहा जाता है. अगर आप रोजाना सुबह इसे चबाते हैं, तो यह सीधे आपके बालों की जड़ों को मज़बूत करता है. इससे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं, उनका टूटना कम होता है और उनमें एक नैचुरल चमक आती है. इतना ही नहीं, यह आपकी त्वचा (स्किन) के लिए भी अच्छा है, जिससे चेहरे पर दाग-धब्बे और पिंपल्स की समस्या कम हो सकती है.

3. शुगर या डायबिटीज कंट्रोल करे (Diabetes Control)

रिपोर्ट्स बताती हैं कि खाली पेट करी पत्ता चबाना ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में बड़ा रोल निभा सकता है. करी पत्ते में कुछ ऐसे फ़ाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इंसुलिन के काम को बेहतर बनाते हैं. ये शरीर को ग्लूकोज का सही इस्तेमाल करने में मदद करते हैं. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन नुस्खा है, जिनका शुगर लेवल अक्सर ऊपर-नीचे होता रहता है.

4. खून की कमी को करे दूर (Fights Anemia)

भारत में अक्सर महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या बहुत आम है. करी पत्ता आयरन और फॉलिक एसिड का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.

फ़ॉलिक एसिड वह चीज है, जो शरीर को आयरन को ठीक से सोखने में मदद करता है. इसलिए, खाली पेट करी पत्ता चबाने से शरीर में खून (हीमोग्लोबिन) का स्तर बढ़ता है और आप दिन भर ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं.

5. पेट की सेहत रखे दुरुस्त (Digestion Power)

पेट से जुड़ी दिक्कतें ही सारी बीमारियों की जड़ होती हैं. अगर आपका हाजमा ठीक नहीं रहता, या अक्सर कब्ज (Constipation) और एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो करी पत्ता आपके लिए वरदान है. यह पेट के अंदर के ख़राब बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और पाचन रसों (Digestive Juices) को एक्टिव करता है.

कैसे करें करी पत्ते का इस्तेमाल?

सुबह उठकर, 8 से 10 ताज़े करी पत्तों को अच्छी तरह पानी से धो लें. इसके बाद इन्हें धीरे-धीरे चबाकर खा लें. इसके आधे घंटे तक चाय या कॉफी पीने से बचें.

टिप: इसे चबाने के बाद हल्का गुनगुना पानी पीना और भी फायदेमंद हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)