Weight Loss के लिए Potato का इस तरह करें सेवन, तेजी से घटेगा वजन

कितना फायदेमंद है सेहत के लिए आलू- How Beneficial Is Potato For Health:

लेकिन सच तो यह है कि अगर आलू को सही तरीके से खाया जाए तो ये इतना बुरा नहीं है. आलू का खराब और अच्छा होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे पकाते कैसे हैं. हम आलू को डीप फ्राई या मक्खन और क्रीम डालकर खाने के इतने आदी हो गए हैं इसे स्वस्थ तरीके से पकाने की संभावना का पता नहीं लगाते. वास्तव में, आलू पोषक तत्वों से भरा होता है जो इसे एक आदर्श वजन घटाने वाला भोजन बनाता है.

आलू फाइबर के साथ-साथ रेसिस्टेंट स्टार्च में हाई होते हैं. ये ओवरईटिंग से बचाता है. आलू में पोटैटो प्रोटीज इनहिबिटर्स-2 भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन के रिलीज होने से आपको तृप्ति का एहसास कराता है. इसके अलावा, आलू पॉलीफेनोल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं, जो शुगर को हायर रेट से तोड़कर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देते हैं.

आलू वजन घटाने में कैसे मदद करता है- How Does Potato Help In Weight Loss?



आलू में मौजूद हाई पोटेशियम वॉटर रिटेंशन को रोकने में मदद करता है और वजन घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आलू फैट सेल की श्रिंकिंग (Shrinking) का कारण भी बन सकता है. कोई भी भोजन आपको वजन कम करने या वजन बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता है जब तक कि आप एक ओवरऑल कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट पर न हों और हम उसे कैसे खाते हैं यह महत्वपूर्ण है.



डीप फ्राई आलू के चिप्स या फ्राई का सेवन करना आलू को खाने का आदर्श तरीका नहीं है. इसलिए आलू के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एयर-फ्राइंग, बेकिंग, उबालने और भूनने जैसी तकनीकों का विकल्प चुन सकते हैं. इसके अलावा आप बेक्ड आलू के चिप्स ले सकते हैं. आप आलू को अपना सबसे अच्छा वजन घटाने वाला साथी बना सकते हैं, अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं.

