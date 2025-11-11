किस फल में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन बी12? आज ही से खाना कर दें शुरू तेजी से बढ़ेगा Vitamin B12

Vitamin B12 Deficiency: हमारा शरीर एक मशीन है जिसको सही तरीके से चलाने के लिए आपको हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की जरूरत होती है. शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी शरीर को अंदर से कमजोर बना देती है. इसके साथ ही हमारा शरीर कई बीमारियों की चपेट में भी आ सकता है. आज हम बात कर रहे हैं विटामिन बी12 की, बता दें कि हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी से थकान, कमजोरी, मानसिक भ्रम, एनीमिया, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

विटामिन बी12 की कमी होने पर क्या करें

बता दें कि आमतौर पर विटामिन बी12 के लिए नॉनवेज को सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इसकी कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं जिसमें विटामिन बी12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है. तो चलिए आपको बताते हैं वो फूड आइटम्स जिसको खाकर विटामिन बी12 की कमी को पूरा किया जा सकता है.

किस फल में पाया जाता है विटामिन बी12 ( Vegetarian option For Vitamin B12)

सेब

विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आप डाइट में सेब को शामिल कर सकते हैं. इसे आप नाश्ते में सलाद में या फल के रूप में खा सकते हैं.

संतरा

यह विटामिन सी, विटामिन ए और कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है और विटामिन बी12 के अवशोषण में मदद करता है. इसलिए आप इसको अपनी डाइट में शामिल जरूर करें.

पपीता

पपीते का सेवन शरीर में विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है. इसका सेवन विटामिन बी12 के अवशोषण में मदद करता है और शरीर के लिए लाभकारी है.

केला

केला दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है. विटामिन बी12 के लिए आप केले को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे आप स्मूदी और शेक के रूप में ले सकते हैं.

