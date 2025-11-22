Vitamin B12 की कमी को दूर करेगी ये दाल और पत्तियां, जानिए कैसे और कब सेवन करने से तेजी से बढ़ेगा विटामिन बी 12

Vitamin B12 Deficiecny: आज के समय में लोगों का खिंचाव फिर से आर्युवेद की तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह से दवाओं से होने वाले साइड इफेक्ट्स जिससे बचने के लिए लोग फिर से आर्युवेद का सहारा और घरेलू नु्स्खों की मदद ले रहे हैं. आज हम बात करेंगे. आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही घरेलू नु्स्खे की जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. मोरिंगा लीव्स ( सहजन की पत्ती) इसे पोषक तत्वों का पावरहाउस कहा जाता है. इसका इस्तेमाल क्रोनिक बीमारियों में खूब किया जाता है. दुनियाभर में इसे सुपरफूड में शामिल किया जाता है. सहजन की पत्तियां शरीर के लिए किसी अमृत से कम नही हैं. मोरिंगा लीव्स शक्तिशाली एंटिऑक्सीडेंट्स सेल्स को डैमेज से बचाने में मदद करती हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. ये पत्तियां फाइबर से भरपूर होती हैं जो पाचन के लिए भी लाभदायी होती हैं. इनका सेवन कब्ज, एसिडीटी और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाती हैं. इसके साथ ही ये विटामिन बी12 के अवशोषण में भी मदद करता है. आइए जानते हैं मोरिंगा लीव्स का सेवन करने के फायदे.

विटामिन बी 12 क्यों है जरूरी ( Vitamin B12 Importance)

विटामिन बी 12 हमारे डीएनए बनाने और हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है. शरीर में इस विटामिन की कमी से एनीमिया, थकान और कमजोरी होने लगती है. क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता है तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करने की सलाह दी जाती है जिसमें विटामिन बी 12 मिले. आज हम आपको एक ऐसी दाल के बारे में बताएंगे जो इस विटामिन की कमी को दूर करने में आपकी मदद करेगा.

सहजन की पत्ती खाने के फायदे / मोरिंगा लीव्स खाने के फायदे ( Moringa Leaves Benefits)

विटामिन बी12

सहजन की पत्तियों का सेवन उनके लिए बेहद लाभदायी होता है जिनका विटामिन बी12 कम है. दरअसल ये पत्तियां विटामिन बी12 का सीधा स्त्रोत नहीं है. बल्कि इनका सेवन विटामिन बी12 के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. इसके अलावा इन पत्तियों में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में विटामिन बी12 के अवशोषण को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं.

अन्य पोषक तत्व

सहजन की पत्तियों में विटामिन ए, बी2, बी6, सी, डी और ई के साथ-साथ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

कैस करें सेवन

मोरिंगा के पत्तों का सेवन आप उसका पाउडर बनाकर कर सकते हैं. इसके अलावा इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं. गर्म पानी में इसका पाउडर मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

आप इसके कैप्सूल और टेबलेट भी ले सकते हैं.

इसका सेवन खाली पेट और खाने के बाद भी किया जा सकता है. सुबह सेवन करने से शरीर में पूरे दिन एनर्जी भरी रहती है. वहीं रात में इसका सेवन शरीर की हीलिंग करने में मदद करता है.

विटामिन बी12 की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं ( Vitamin B12 Deficiency)

विटामिन बी12 किसमें पाया जाता है

विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए कुछ आहार स्रोत और लाइफस्टाइल में सुधार करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. बता दें कि विटामिन बी12 नॉनवेज चीजों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में पाई जाने वाली एक दाल में भी यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

कैसे करें सेवन

बता दें कि आप रात को सोने से पहले एक कप मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और पानी में भिगोकर रख दें. सुबह दाल अच्छे से भीग जाएगी तो आप इस पानी का सेवन कर लें. इसके अलावा आप बची हुई दाल को प्याज, नींबू डालकर इसका सेवन कर सकते हैं.

