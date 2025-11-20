विटामिन ए, बी, डी, ई की कमी को कैसे पूरा करें? इन चीजों को खाने से जल्द दूर होगी कमी

Vitamin Ki Kami Me Kya Khaye: आजकल की भागदौड़ भारी ज़िंदगी में लोग अक्सर अपने खान-पान का ध्यान नहीं रख पाते. बाहर का खाना, बदलता लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद की कमी और पौष्टिक आहार की अनदेखी के कारण शरीर में विटामिन की कमी होना आम बात हो चुकी है और जब शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, तो थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, त्वचा का रूखापन, बार-बार बीमार होना, मूड स्विंग, नाखून टूटना और पाचन संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं. अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको इस स्टोरी में विटामिन की कमी को पूरा करने के तरीकों के बारे में बताने वाले हैं.

विटामिन बी 12 और विटामिन डी कैसे बढ़ाएं?

हेल्दी डाइट: शरीर में विटामिन की कमी का सबसे बड़ा कारण है हमारी डाइट. खाने में सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, दालें, अंडे, दूध और दही शामिल करना फायदेमंद माना जाता है. विटामिन ए के लिए गाजर, शकरकंद, पालक, विटामिन बी के लिए दालें, अंडे, हरी सब्जियां, विटामिन सी के लिए संतरा, नींबू, अमरूद, विटामिन डी के लिए दूध, दही, धूप और विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी के बीज खाना लाभदायक माना जा सकता है.

धूप लें: शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत आम है, खासकर उन लोगों में जो घर या ऑफिस के अंदर ज़्यादा समय बिताते हैं. रोजाना सुबह की धूप में 10 से 15 मिनट बैठना विटामिन डी का सबसे आसान और नेचुरल उपाय हो सकता है. यह हड्डियों, दांतों और इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

बीन्स खाएं: दालें, छोलें, राजमा, अंडे और दूध-दही में प्रोटीन और विटामिन बी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो यह शरीर को ऊर्जा देते हैं और विटामिन की कमी को तेजी से पूरा करने में मदद कर सकते हैं.

