Vitamin B12 की कमी से क्या होती है परेशानी? दिमाग के लिए क्यों जरूरी है विटामिन डी

विटामिन स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं, जो इम्यून सिस्टम की मजबूती, हड्डियों की मजबूती और शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं. ऐसे में आज हम आपको विटामिन B12 और विटामिन D के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दिमाग के लिए बहुत जरूरी है. बता दें, इन दोनों की कमी होने से दिमाग और पूरी हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण डिमेंशिया या फॉरगेटफूलनेस और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं, विटामिन B12 और विटामिन D की कमी के कारण क्या-क्या होता है.

विटामिन डी से क्या है फायदा? (What is the benefit of Vitamin D?)

डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा, जब ब्रेन इंजरी होती है और रिकवरिंग का प्रोसेस चलता है, तो उस दौरान विटामिन डी की काफी जरूरत पड़ती है. कई स्टडीज में हमने देखा है, कि जिन लोगों को ब्रेन इंजरी हुई है और उन्हें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा दी गई है, उस दौरान उनकी रिकवरी जल्दी हुई है.

क्या विटामिन डी का ब्रेन की बाकी एक्टिविटी में योगदान है?



डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा, हमने कई स्टडीज की, जिसमें पता लगाया गया कि क्या विटामिन डी का योगदान ब्रेन की अन्य एक्टिविटी इंप्रूवमेंट में और ऑप्टिमम फंक्शनिंग में है या नहीं. जिसके बाद हमने पाया कि ब्रेन के लिए विटामिन डी एक अहम रोल निभाता है. वहीं अगर ब्रेन में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इससे व्यक्ति डिमेंशिया या फॉरगेटफूलनेस से पीड़ित हो सकता है. बता दें, यह एक भूलने की बीमारी है.



विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? (What will happen due to deficiency of Vitamin B12?)



डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा- विटामिन डी और विटामिन B12 दोनों ही दिमाग के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने बताया, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो, तो आपकी दिनचर्या डगमगा सकती है. विटामिन B12 नसों के लिए बहुत जरूरी है. अगर इसकी कमी होती है, तो आपके शरीर में सनसनाहट, कंपकंपाहट होने लगेगी. इसी के साथ नसों को भारी नुकसान पहुंचेगा. वहीं डॉक्टर ने आगे बताया कि विटामिन B12 हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में भी अहम भूमिका निभाता है, ऐसे में अगर ये शरीर को पर्याप्त मात्रा में न मिले तो व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो सकता है.

