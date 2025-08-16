विज्ञापन
अंतरिक्ष में परचम लहराकर आज रात स्वदेश लौट रहे हैं शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर दिल्ली की CM करेंगी स्वागत!

दोहा से दिल्ली आ रहे शुभांशु शुक्ला की फ्लाइट रात 1.50 बजे लैंड होगी. एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उन्हें रिसीव करने जाएंगी. बाद में शुभांशु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे.

  • भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पर 18 दिन बिताकर पहली बार भारत लौट रहे हैं.
  • शुभांशु दोहा से दिल्ली आ रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उन्हें रिसीव करेंगी.
  • शुभांशु नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, उसके बाद अपने गृह नगर लखनऊ जाएंगे.
नई दिल्ली:

अंतरिक्ष फतह करने के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला पहली बार भारत लौट रहे हैं. शुभांशु ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की, जिसमें वह हवाई जहाज में बैठे हुए मुस्कुराते दिख रहे हैं. उन्होंने लिखा कि मैं भारत आकर अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं. शुभांशु ने दोहा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है. दिल्ली में उनकी फ्लाइट रात 1.50 बजे लैंड होगी. दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उन्हें रिसीव करने जाएंगी. बाद में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे.

विदाई दुखदाई... पर यही जिंदगी है

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन बिताकर इतिहास रचने वाले शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए अपना सफर शुरू करने के दौरान सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं जब से भारत आने के लिए हवाई जहाज में बैठा हूं, मेरे दिल में कई भावनाएं उमड़ रही हैं. मुझे उन शानदार लोगों से विदा लेते हुए दुख हो रहा है, जो पिछले एक साल से मेरे दोस्त और परिवार जैसे थे. लेकिन मुझे लगता है, यही जिंदगी है. 

...जीवन गाड़ी है समय पहिया

आईएसएस पर कदम रखने वाले पहले भारतीय शुभांशु ने आगे लिखा कि मिशन के दौरान और बाद में सभी से जो अविश्वसनीय प्यार और सपोर्ट मिला, उस अनुभव को भारत आकर आप सबके साथ साझा करने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं. किसी को अलविदा कहना कठिन होता है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना भी जरूरी है...  मुझे लगता है कि इस सबका सार यही है- यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी है समय पहिया..

बता दें कि यह गाना बॉलीवुड फिल्म स्वदेश का है. शुभांशु जब 25 जून को अमेरिका से आईएसएस के लिए एक्सिओम-4 मिशन पर रवाना हो रहे थे, उससे पहले ये गीत उनकी प्लेलिस्ट में भी शामिल था.

पीएम मोदी से मिलेंगे, लखनऊ जाएंगे

बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शुभांशु शुक्ला अपने गृह नगर लखनऊ जाएंगे. उसके बाद 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए फिर दिल्ली लौटेंगे. वह 23 अगस्त को दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों से बातचीत भी कर सकते हैं. 

संसद में अंतरिक्ष मिशन पर विशेष चर्चा 

सोमवार को लोकसभा में विकसित भारत-2047 लक्ष्य के तहत अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा, उनके प्रयोगों और स्पेस सेक्टर में भारत की प्रगति पर चर्चा हो सकती है. 

लखनऊ में नायक की तरह होगा स्वागत

एक्सिओम-4 मिशन के तहत आईएसएस पर जाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनके गृहनगर लखनऊ लौटने पर एक नायक की तरह स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं. शुभांशु के स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में उनका शानदार तरीके से स्वागत किया जाएगा. स्कूल ने इस मौके पर 25 अगस्त को एक भव्य परेड निकालने की घोषणा की है.

इससे पहले, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से शुभांशु का जिक्र करते हुए कहा था कि स्पेस सेक्टर का कमाल तो पूरा देश देख रहा है और गर्व भी महसूस कर रहा है. हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और वह जल्द भारत आ रहे हैं.

शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने NDTV को बताया था कि बेटा 17 को दिल्ली आ रहा है. वहां कुछ कार्यक्रम है. 25 अगस्त को उनका लखनऊ आना हो सकता है. उन्होंने बताया था कि हम लोग बेटे से मिलने के बहुत इच्छुक है. आखिरी बार अप्रैल 2024 में उनसे मुलाकात हुई थी. 

