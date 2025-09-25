ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और सूजन जैसी समस्यओं का काल है ये एक फल, जानिए कैसे करें इसका सेवन

The Amazing Benefits of Lasuda: मौजूदा भागदौड़ से भरे लाइफस्टाइल के साथ ही कई तरह की बीमारियों ने भी लोगों को जमकर परेशान किया हुआ है. इन परेशानियों से जूझने और पार पाने के लिए लोग तमाम तरह की कोशिश करते दिखते हैं. ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सूजन जैसी कई आम बीमारियों को दूर करने के लिए ज्यादातर लोग आयुर्वेदिक नुस्खों को भी आजमाते हैं. आज हम आपको प्रकृति के एक ऐसे ही उपहार के बारे में बताते हैं, जिसके नियमित इस्तेमाल से एक साथ ढेर सारे फायदे मिल सकते हैं.

कैसा होता है कई नामों वाला लसुड़ा ? (What is Lasuda like?)

लसुड़ा, लसोड़ा, बहुवार, गोंदी और निसोरा नाम से जाना जाने वाला छोटा सा फल अपने देश के कई राज्यों में मिल जाता है. सुपारी के साइज के इस फल को संस्कृत में श्लेषमातक कहते हैं. इसका वैज्ञानिक नाम कॉर्डिया मायक्सा है. पकने पर इस फल के अंदर से निकलने वाला गोंद की तरह चिकना रस मीठा लगता है. वहीं, कच्चे लसुड़े का साग और आचार भी जमकर खाया जाता है. गांवों में इसे शरीर को मोटा और मजबूत बनाने वाला फल कहते हैं.

ब्लड शुगर और सूजन का प्राकृतिक इलाज

लसुड़ा का फल ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है. एंटी-डायबिटिक गुणों से लैस लसुड़े का सेवन करने से डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है. वहीं, नियमित तौर पर लसुड़ा खाने से हायपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग में सूजन होने पर बड़े-बुजुर्ग लसुड़ा खाने की सलाह देते हैं.

लसुड़ा के एक से एक अनोखे फायदे (Benefits of Lasuda)

आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि एलोपैथिक डॉक्टर भी लसुड़ा के अद्भुत फायदे गिनाते हैं. जानकारों के मुताबिक, लसुड़ा में एंटीकैंसर और एंटीएलर्जिक गुण भी होते हैं. ये गुण लोगों को कई बीमारियों से बचाते हैं. हॉर्टिकल्चर रिसर्च में सामने आया है कि लसुड़ा में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर पाए जाते हैं. यह फल कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन और पेक्टिन से भी लैस होता है. इसके अलावा लसुड़ा में भरपूर मात्रा में फेनोलिक कंपाउंड भी होता है.



एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से लैस होने के चलते लसुड़ा की पत्तियों के पेस्ट को दाद, खाज, खुजली जैसी स्किन की दिक्कतों, छोटे जख्म या घाव और अल्सर के इलाज में कारगर माना जाता है. लसुड़ा का फल लिवर को डिटॉक्स करने और डाइजेशन सिस्टम को मजबूती देने के साथ ही इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है. इसके अलावा इसका सेवन करने से जोड़ों के दर्द के अलावा खांसी, कफ और गले की खराश से भी राहत मिलती है.

लसुड़ा की सब्जी बनाने की रेसिपी ( Lasuda Sabji Recipe)

सामग्री

लसुड़ा - 250 ग्राम

सरसों का तेल - 2 टेबल स्पून

हींग - 1 चुटकी

जीरा - 1/2 छोटा चम्मच

सौंफ - 1/2 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- स्वादानुसार

अमचूर पाउडर / नींबू रस - 1 छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

हरी मिर्च (कटी हुई)- 1–2

अदरक (कद्दूकस किया हुआ) - 1 छोटा चम्मच

पानी - जरूरत के अनुसार

लसुड़ा बनाने की रेसिपी

लसुड़ा को अच्छी तरह से धो लें और डंठल हटा दें. अब कुकर में लसुड़ा और नमक डालकर 1 सीटी आने तक उबालें. अब इस लसुड़े को ठंडा करके इसके बीज निकाल दें.

अब कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और सौंफ डालें और हल्की खुशबू आने पर हरी मिर्च और अदरक डालें. अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें और मसाले को हल्का सा भून लें. इसके बाद मसाले पकने पर इसें उबले हुए लसुड़े डालें और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करें और लगभग 5–6 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएं. गैस बंद करने से पहले अमचूर पाउडर या नींबू रस डालें और अच्छे से मिला लें. आपकी टेस्टी सब्जी बनाकर डाल दें.

