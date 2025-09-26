Banana Sanskrit Name: क्या आपको पता है केले को संस्कृत में क्या कहते हैं? जवाब जानकर उड़ जाएंगे होश

Kele ko Sanskrit me Kya Kehte Hai: फलों को खाने का अपना एक अलग ही मजा होता है. ये ना सिर्फ स्वाद में बढ़िया बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. इनका सेवन ना सिर्फ आपको तंदरूस्त रखने में मदद करता है बल्कि कुछ फलों का सेवन आपको कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है. आज हम बात करेंगे केले की, जिसको आप सभी ने कई तरीकों से खाया होगा. केले को दूध के साथ, या फिर बनाना शेक और केले से बनी कोई डिश इन सभी का सेवन लोग अपनी पसंद के हिसाब से करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि केले को संस्कृत में क्या कहते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे केले का ऐसा नाम जो शायद आपने भी पहले कभी ना सुना हो.

केले को संस्कृत में क्या कहते हैं?

केले को संस्कृत में कदलीफलम् नाम से जाना जाता है. वहीं कई लोग इसे कदली के नाम से भी जानते हैं.

केले में पाए जाने वाले पोषक तत्व

कैलोरी

कार्बोहाइड्रेट

प्रोटीन

फैट

फाइबर

शुगर

पोटैशियम

विटामिन C (Vitamin C)

एंटीऑक्सिडेंट

विटामिन B6

मैग्नीशियम (Magnesium)

फोलेट (Folate)

केला खाने के फायदे

तुरंत ऊर्जा का अच्छा स्रोत

पाचन तंत्र को सही करता है

हृदय स्वास्थ्य में सहायक

मांसपेशियों की थकान को कम करता है

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है

केले से बनाएं हेल्दी और टेस्टी बनाना शेक

सामग्री

1 केला

1 गिलास दूध

शहद

ड्राई फ्रूट्स

रेसिपी

एक मिक्सर चार में एक केला, दूध, शहद और ड्राई फ्रूट्स को डालकर एक साथ ग्राइंड कर लीजिए. आपका बनाना शेक बनकर तैयार है. इसका सेवन आपके शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है. साथ ही ये वजन बढ़ाने के लिए भी लाभदायी माना जाता है.

