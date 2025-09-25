रोज सुबह खाली पेट इस तरह से खा लीजिए 1 लहसुन की कली, इन 4 लोगों के लिए हैं अमृत के समान

Raw Garlic Benefits: लहसुन की एक छोटी सी कली खाने के स्वाद को और बढ़ा सकती है. इसका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि लहसुन ना सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसको सेहत का सीक्रेट सुपरस्टार भी कहा जा सकता है? आर्युवेद में भी लहसुन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया गया है और आज के समय में मेडिकल साइंस भी इसके सेवन के फायदों के बारे में बात करता है.

अगर आप रोज सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली को चबाकर खाते हैं तो आपको कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं जो आपको हैरान कर देंगे. तो आइए जानते हैं कि ये छोटी सी कली आपको क्या फायदे दे सकती है और किन लोगों के लिए इसका सेवन बेहद फायदेमंद होता है.

खाली पेट एक कच्चा लहसुन चबाने के फायदे ( Raw Garlic Chewing Benefits)

हेल्दी हार्ट

लहसुन का सेवन आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकात है. इसका सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. यानी एक कली लहसुन का सेवन आपके दिल को रखेगा एकदम फिट और तंदुरुस्त!

इम्यूनिटी

रोज सुबह बासी मुंह एक कली लहसुन को चबाकर खाने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है. यह आपको सर्दी, जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करता है. जाहिर सी बात है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बीमारियों की चपेट में आसानी से नहीं आएंगे.

पेट के लिए फायदेमंद

लहसुन में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. ऐसे में सुबह खाली पेट एक कली कच्ची लहसुन को चबाकर खाने से ये पेट में होने वाले इंफेक्शन से बचाव करने में मदद कर सकता है. इसके साथ ही यह आपके पाचन को बेहतर बनाने और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है.

स्ट्रांग बोन्स

लहसुन का सेवन आपकी हड्डियों को मजबूती देने में भी मदद करता है. खासकर उन महिलाओं के लिए जिनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं रहती हैं.

कैसे खाएं कच्चा लहसुन?

सुबह उठकर, एक ताजी लहसुन की कली को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें या हल्का सा कूट लें. इसे खाली पेट धीरे-धीरे चबाकर खाएं और फिर एक गिलास पानी पी लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)