जोड़ों के दर्द को कैसे ठीक करें? खाना शुरू कर दें ये 3 चीजें, फिर नहीं सताएगा दर्द!

Ghutno Ke Dard Mein Kya Khayen: आज के समय में बुज़ुर्गों से लेकर युवाओं में भी जोड़ों के दर्द की समस्या आम बन गई है. लंबे समय तक घुटने, कमर, गर्दन, कंधे या उंगलियों में दर्द रहना रोज़मर्रा के कामों को मुश्किल बना सकता है. ऐसे में खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपने लाइफस्टाइल और खान- पान में बदलाव करना बेहद जरूरी है. सही डाइट जोड़ों के दर्द को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है. तो आइए जानते हैं जोड़ों का दर्द कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं.

घुटने के दर्द को दूर करने का तरीका क्या है?

कैल्शियम से भरपूर: कैल्शियम हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी के कारण भी दर्द बढ़ सकता है. दूध, दही, छाछ, पनीर, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है. नियमित रूप से इनका सेवन जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

विटामिन डी की अच्छी मात्रा: विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में सही तरह से अवशोषित करने में मदद करता है. ऐसे में जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए लिए आप रोजाना कुछ कुछ देर धूप में बैठ सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी डाइट में अंडे की जर्दी, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध और अनाज जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं.

सूजन कम करने वाले फूड्स: जोड़ों के दर्द की बड़ी वजह है सूजन. हल्दी, अदरक, लहसुन और आंवला जैसी चीजों में सूजन को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन जोड़ो के दर्द से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)