9 ऐसे फूड्स जो सालों नहीं, दशकों तक खराब नहीं होते! नंबर 1 जानकर रह जाएंगे हैरान

अक्सर किचन में मौजूद चीजों को लेकर एक टेंशन दिमाग में रहती है ये चीजें खराब तो नहीं हो गई है. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक खराब नहीं होती? हम अक्सर दूध, ब्रेड या सब्जियों पर लिखी एक्सपायरी डेट को लेकर बहुत सावधान रहते हैं. जैसे ही डेट निकलती है, हम उन्हें तुरंत डस्टबिन में फेंक देते हैं. लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो दशकों तक सुरक्षित और खाने लायक बने रह सकते हैं?

​जी हां, यह बिल्कुल सच है! प्राचीन काल में जब फ्रिज या कूलिंग जैसी कोई तकनीक नहीं थी, तब यात्रियों और पुरानी सभ्यताओं के लोग इन्हीं चीजों के सहारे लंबी यात्राएं करते थे. इनमें कुछ खास नेचुरल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया, फंगस और फफूंद को इनके पास भी नहीं भटकने देते. आइए आज ऐसे ही 9 कमाल के फूड आइटम्स के बारे में जानते हैं, जो खराब नहीं होते हैं और इनके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है.

जल्दी खराब नहीं होती हैं ये चीजें- (Kaun Si Chije Lambe Samay Tak KHarab Nhi Hoti)

​1. शहद- (Honey)

शहद दुनिया का सबसे फेमस फूड आइटम है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. इसकी वजह यह है कि शहद में नमी बहुत कम होती है और शुगर की मात्रा तथा प्राकृतिक एसिड बहुत ज्यादा होता है. इस माहौल में कोई भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता. समय के साथ शहद में क्रिस्टल बन सकते हैं या वह गाढ़ा हो सकता है, लेकिन हल्का सा गर्म करने पर यह बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है.

​2. सफेद चावल- (White Rice)

अगर सफेद चावल को एयरटाइट डिब्बे में नमी और कीड़ों से बचाकर रखा जाए, तो यह दशकों तक चल सकता है. ब्राउन चावल की तरह इसमें नेचुरल ऑयल नहीं होता, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इसे हटा दिया जाता है. यही वजह है कि सफेद चावल लंबे समय तक खराब नहीं होता और दुनिया भर में लोग इसे इमरजेंसी फूड के रूप में स्टोर करके रखते हैं.

सफेद चावल लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं. अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए. Photo Credit: Freepik

​3. नमक- (Salt)

खाने के स्वाद को बढ़ाने वाला नमक कभी खराब नहीं होता, क्योंकि यह खुद एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है. सदियों से लोग मांस और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए नमक का ही इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि इसके सामने कोई भी सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया टिक नहीं सकता. नमी के कारण इसमें गांठे पड़ सकती हैं, लेकिन इससे इसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता.

​4. चीनी- (Sugar)

नमक की तरह चीनी भी अगर सूखी जगह पर रखी जाए, तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. चीनी की हाई ऑस्मोटिक प्रेशर खूबी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती. यही कारण है कि पारंपरिक रूप से फलों के जैम और मुरब्बे बनाने के लिए चीनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता रहा है. समय के साथ दानेदार चीनी थोड़ी सख्त हो सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा फोड़ने पर वह फिर से नॉर्मल हो जाती है.

​5. सूखी दालें और बींस- (Dried Beans)

सूखी दालें, चने और राजमा जैसी चीजें ठंडी और सूखी जगह पर रखने पर दशकों तक चल सकती हैं. समय के साथ भले ही इनमें नमी कम होने की वजह से इन्हें पकने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन ये कभी भी असुरक्षित नहीं होतीं.

​6. शुद्ध मेपल सिरप- (Pure Maple Syrup)

बिना खुला हुआ शुद्ध मेपल सिरप लंबे समय तक चल सकता है. इसकी मुख्य वजह इसमें मौजूद शुगर की अधिक मात्रा और बहुत कम पानी होना है. एक बार डिब्बाबंद डिब्बा खुलने के बाद इसे फ्रिज में रखना बेहतर होता है ताकि फंगस से बचाया जा सके.

​7. सिरका- (Vinegar)

सिरके की प्रकृति बहुत एसिडिक होती है, जिसकी वजह से यह खराब होने के नाम ही नहीं लेता. चाहे सफेद सिरका हो या एप्पल साइडर विनेगर, इसका लो पीएच लेवल खतरनाक बैक्टीरिया को टिकने नहीं देता. समय के साथ इसमें थोड़ा मलबा या क्लाउडीपन दिख सकता है, जिसे 'मदर' कहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित और प्राकृतिक फर्मेंटेशन का हिस्सा है.

​8. सोया सॉस- (Soy Sauce)

पारंपरिक रूप से बनने वाले सोया सॉस में फर्मेंटेशन और नमक दोनों कूट-कूट कर भरे होते हैं, जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं. बिना खुली हुई सोया सॉस की बोतल बिना फ्रिज के भी सालों-साल चल सकती है. खुलने के बाद भी यह काफी लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है, हालांकि समय के साथ इसके स्वाद में थोड़ा बदलाव आ सकता है.

​​9. कॉफी- (Coffee)

फ्रेश बनी कॉफी का स्वाद तो जल्दी उड़ जाता है, लेकिन इंस्टेंट कॉफी लंबे समय तक टिकती है. फ्रीज-ड्रायिंग तकनीक से इसकी सारी नमी निकाल दी जाती है, जिससे बैक्टीरिया नहीं पनपते और यह सालों-साल सुरक्षित रहती है. हालांकि समय के साथ इसका स्वाद और महक थोड़ी फीकी पड़ सकती है.

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