किचन में रखी इन चीजों की कभी नहीं आती एक्सपायरी डेट, देख लीजिए पूरी लिस्ट

आमतौर पर किचन में रख चीज की अपनी सेल्फ लाइफ होती है. कुछ चीज़ें सिर्फ कुछ दिनों तक चलती हैं, तो कुछ महीनों और सालों तक चल सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें ऐसी भी हैं जो सच में कभी खराब नहीं होती यानी इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. आइए जानते हैं कि वो किचन की वो कौन सी चीजें हैं, जिन्हें सही से स्टोर करने पर वह कभी खराब नहीं होती.

नमक

नमक सबसे बेसिक फ्लेवरिंग एजेंट है जिसे सभी तरह की सब्जियों, दाल, करी और दूसरी नमकीन डिशेज में डाला जाता है. नमक का इस्तेमाल दूसरी खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, इसलिए यह खुद एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है. अगर ठीक से स्टोर किया जाए, तो नमक सचमुच कभी एक्सपायर नहीं होता.

कॉर्नस्टार्च

कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल अक्सर सूप, ग्रेवी और सॉस को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल चिकन या सब्जियों को तलने से ठीक पहले मैरीनेट करने के लिए भी किया जाता है ताकि बाहरी हिस्सा ज्यादा क्रिस्पी हो जाए. कॉर्नस्टार्च सालों तक चल सकता है, बशर्ते इसे नमी से दूर रखा जाए.

सिरका

सिरका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है. इसलिए, यह नेचर में सेल्फ-प्रिजर्विंग होता है. सफेद सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, राइस विनेगर या किसी भी तरह का सिरका सालों तक चल सकता है, वह भी बिना रेफ्रिजरेशन के.

नूडल्स

क्योंकि सूखे नूडल्स रिफाइंड आटे या मैदा से बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. पक्का करें कि आप इन्हें ठंडी और सूखी जगह पर, नमी से दूर रखें. अगर पैकेट एक बार खुल गया है, तो यह ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, लेकिन सील बंद पैकेट चलेगा.

चीनी

चीनी किचन में इस्तेमाल होने वाली एक आम चीज़ है जिसका इस्तेमाल रोजाना होता है. आपको इसे एक सही जार में स्टोर करना चाहिए और हमेशा इसे निकालने के लिए सूखे चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर चीनी को नमी से दूर रखा जाए तो यह आसानी से सालों तक चल सकती है. चीनी का टेक्सचर समय के साथ बदल सकता है, लेकिन यह कभी खराब नहीं होगी.

चावल

चावल को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें. इसमें तेल की मात्रा कम होती है जो स्वाभाविक रूप से चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है. आप चावल का बड़ा बैच एक बड़े कंटेनर में रख सकते हैं, इससे ये खराब नहीं होता है.

शहद

शहद का pH लेवल कम एसिडिक होता है और इसमें नमी का स्तर बहुत कम होता है, जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है. शहद की शेल्फ-लाइफ लंबी होती है, हालांकि यह समय के साथ क्रिस्टलाइज़ हो सकता है, लेकिन यह खाने के लिए फिर भी ठीक रहेगा.

