Storing Vegetables In Fridge: ये है फ्रिज में सब्जियां स्टोर करने का बेस्ट तरीका, पॉलीथीन बैग नहीं इस चीज में लपेटनी चाहिए सब्जियां

Fridge Me Khana Kab Tak Rakhna Chahiye: अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत क्योंकि ऐसा करने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. यहां जानें वो क्या बड़े नुकसान है?

What vegetables should be stored in the fridge?

Fridge Me Khana Kab Tak Rakhna Chahiye: कई बार हम सस्ते दाम देखकर ज्यादा सब्जी खरीद लेते हैं और इसे थैली में रखकर फ्रिज में रख देते हैं. ली बार लोगों को ऐसा लगता है ज्यादा मात्रा में सब्जी खरीदने के बाद अगर उन्हें फ्रिज में रखा जाएगा, तो वह फ्रेश रहेंगी, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. तो चलिए जानते हैं कि ऐसा करने से क्या हो सकता है.

कौन सी सब्जी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए?

सब्जियों को फ्रेश रखने के हवा चाहिए होती है, लेकिन प्लास्टिक बेग में रखने से हवा नहीं पहुंच पाती, बल्कि ऐसा करने से बेग में नमी जमा हो जाती है, यही कारण है, जिससे सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं और स्वाद खो देती हैं. अगर आप लंबे समय तक लंबे समय तक इन्हें प्लास्टिक बेग में रखते हैं, तो सब्जियां अपनी फ्रेशनेस खो सकती हैं और रंग में भी मुरझा सकती हैं. 

वैसे तो सभी सब्जिय बेग में ज्यादा देर पड़े रहने से खराब हो जाती है, लेकिन आपको बात दें हरी सब्जियों पर प्लास्टिक बेग का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इन्हें फ्रेश रखने के लिए, पहले प्लास्टिक बेग से निकालें और हवा में सुखाएं और स्टोर करने के लिए, कपड़े के बेग या जाली वाले बेग का इस्तेमाल ही करें, यह बेग न केवल सब्जियों को ताजा रखेंगे, बल्कि आपके शरीर को बीमारियों से भी दूर रखेंगे. 

किन सब्जियों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए?

गीली सब्जियों को फ्रिज में रखने से बचें, क्योंकि इससे उनमें फूंगस लग जाती है. फूंगस लगी सब्जी खाने से आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. इसलिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ऐसा करने से बचें.

