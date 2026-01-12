Thand Kab Tak Rahegi | India Winter Update: भारत में सर्दी हर जगह एक जैसी नहीं होती. कहीं बर्फीली हवाएं हड्डियां जमा देती हैं, तो कहीं हल्की ठंड में ही लोग स्वेटर निकाल लेते हैं. उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर परेशान करती है, पहाड़ी राज्यों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जबकि दक्षिण और तटीय इलाकों में सर्दी अपेक्षाकृत नरम रहती है. ऐसे में सवाल उठता है जब मौसम इतना अलग-अलग है, तो खान-पान एक जैसा कैसे हो सकता है? आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस दोनों मानते हैं कि मौसम और जगह के हिसाब से खाना शरीर को बीमारियों से बचाता है. सही भोजन न सिर्फ ठंड से बचाता है, बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत करता है. आइए जानते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों में सर्दी कैसी रहती है और वहां क्या खाना ज्यादा फायदेमंद है.
उत्तर भारत: कड़ाके की ठंड और घना कोहरा
राज्य: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार
कैसी ठंड:
यहां जनवरी में तापमान 2-8 डिग्री सेल्सियल तक गिर सकता है. सुबह-शाम घना कोहरा, ठंडी हवा और शीतलहर आम है.
क्या खाएं:
- घी और मक्खन: शरीर में गर्मी बनाए रखते हैं.
- सरसों का साग, पालक, मेथी: आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर.
- तिल, गुड़, मूंगफली: जोड़ों को गर्म रखते हैं और एनर्जी देते हैं.
- सूप और दालें: पाचन आसान, शरीर को अंदर से गरम.
पहाड़ी राज्य: बर्फीली सर्दी और सूखी हवा
राज्य: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर
कैसी ठंड:
यहां तापमान कई जगह शून्य से नीचे चला जाता है. बर्फबारी, तेज ठंडी हवा और त्वचा का ड्राई होना आम समस्या है.
क्या खाएं:
- राजमा, चना, काले चने: लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं.
- देसी घी, अखरोट, बादाम: शरीर को ऊष्मा और ताकत.
- सूप, यखनी, दलिया: पाचन सुधारे और ठंड से बचाए.
- लहसुन-अदरक: सर्दी-खांसी में रामबाण.
पश्चिमी भारत: सूखी ठंड और तापमान में उतार-चढ़ाव
राज्य: राजस्थान, गुजरात
कैसी ठंड:
दिन में धूप, रात में तेज ठंड. रेगिस्तानी इलाकों में हवा सूखी रहती है. ऐसे में खुद को ठंड से बचाने के लिए कुछ जरूरी चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.
क्या खाएं:
- बाजरा, ज्वार की रोटी: शरीर को गर्म रखती हैं.
- घी, लहसुन की चटनी: ठंड से सुरक्षा.
- सूखे मेवे और खजूर: एनर्जी बूस्टर.
मध्य भारत: हल्की से मध्यम ठंड
राज्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
कैसी ठंड:
यहां ठंड न बहुत तेज होती है, न बहुत हल्की-रातें ठंडी और दिन आरामदायक महसूस होते हैं. फिर भी डाइट का ख्याल रखना जरूरी है.
क्या खाएं:
- चना, मटर, मूंग दाल: प्रोटीन और गर्म तासीर.
- सब्जी-दाल के सूप: इम्युनिटी बढ़ाएं.
- मसाले सीमित मात्रा में: पाचन संतुलित रहता है.
पूर्वी भारत: नमी वाली ठंड
राज्य: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम
कैसी ठंड:
यहां ठंड के साथ नमी रहती है, जिससे सर्दी-जुकाम जल्दी पकड़ता है. इसलिए जरूरी एहतियात बरतने की भी जरूरत है.
क्या खाएं:
- हल्दी वाला दूध: इम्युनिटी मजबूत.
- मछली और सूप: प्रोटीन व ओमेगा-3.
- अदरक-काली मिर्च: नमी वाली ठंड से बचाव.
दक्षिण भारत: हल्की सर्दी, ज्यादा फर्क नहीं
राज्य: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
कैसी ठंड:
यहां तापमान 15-22 डिग्री के बीच रहता है. इन राज्यों में ठंड का असर बहुत कम दिखाई देता है.
क्या खाएं:
- इडली-डोसा, सांभर: हल्का और पचने में आसान.
- काली मिर्च, रसम: सर्दी से बचाव.
- नारियल और सब्जियां: शरीर को संतुलित रखें.
तटीय राज्य: ठंड कम, नमी ज्यादा
राज्य: गोवा, महाराष्ट्र
कैसी ठंड:
समुद्र के पास ठंड कम लेकिन नमी ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे में सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है.
क्या खाएं:
- हल्का गरम खाना: बहुत तला-भुना न लें.
- मछली, सूप, दाल-चावल: संतुलित पोषण.
- अदरक-तुलसी की चाय: इम्युनिटी के लिए.
भारत में सर्दी हर राज्य में अलग रूप दिखाती है. इसलिए एक ही डाइट सब पर लागू नहीं होती. जहां ठंड ज्यादा, वहां गर्म तासीर वाला भोजन और जहां ठंड हल्की, वहां हल्का-संतुलित खाना सबसे बेहतर है. मौसम और जगह के अनुसार खान-पान अपनाकर आप न सिर्फ ठंड से बच सकते हैं, बल्कि पूरे सर्दी के मौसम में खुद को फिट और एनर्जेटिक भी रख सकते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
