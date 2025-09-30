आज क्या बनाऊं: हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इन 4 ड्राई फ्रूट्स से झटपट बनाएं स्वादिष्ट रेसिपीज, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है. सही डाइट और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाने से दिल को हेल्दी बनाए रखा जा सकता है. इसमें ड्राई फ्रूट्स का बहुत बड़ा योगदान है. ड्राई फ्रूट्स न केवल एनर्जी बढ़ाते हैं, बल्कि दिल के लिए फायदेमंद मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं. चलिए जानते हैं कौन से ड्राई फ्रूट्स आपके दिल को मजबूत बनाते हैं और इन्हें खाने का आसान तरीका.

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कैसे करें ड्राई फ्रूट्स को डाइट में रेसिपीज- (Dry Fruits Recipes For Healthy Heart)

1. ड्राई फ्रूट्स मिल्कशेक-

सामग्री: 5 बादाम, 5 काजू, 5 अखरोट, 10 किशमिश, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच शहद

विधि: सभी ड्राई फ्रूट्स को 2-3 घंटे पानी में भिगो दें. फिर दूध और शहद के साथ मिक्सी में पीसकर स्मूथ मिल्क शेक तैयार करें. इसे रोज सुबह नाश्ते के साथ पी सकते हैं.

2. ड्राई फ्रूट्स पोहा / उपमा-



सामग्री: पोहा या उपमा, 5-6 बादाम, 5 काजू, 5 किशमिश

विधि: पोहा या उपमा तैयार होने के बाद ऊपर से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालें. यह स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ आपके हार्ट के लिए भी फायदेमंद है.



3. ड्राई फ्रूट्स एनर्जी बार-



सामग्री: 10 बादाम, 10 काजू, 10 किशमिश, 1 चम्मच शहद

विधि: सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में थोड़ा पीस लें. इसमें शहद मिलाकर मिश्रण को छोटा बार का शेप दे सकते हैं और फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख दें. इसे स्नैक्स के तौर पर खाएं.

दिल को हेल्दी रखते हैं ये ड्राईफ्रूट्स- (These dry fruits keep the heart healthy)

1. बादाम- (Almonds)

बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है और हार्ट को हेल्दी रखता है. रोज सुबह 5-6 भिगोए हुए बादाम खाने से दिल मजबूत रहता है.



2. अखरोट- (Walnuts)

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड का शानदार सोर्स हैं. यह खून में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और नसों को स्वस्थ रखता है. आप अखरोट को सलाद या स्मूदी में डालकर खा सकते हैं.



3. काजू- (Cashews)

काजू में मैग्नीशियम और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो दिल की धड़कन को संतुलित रखते हैं. हल्का भुना हुआ काजू रोज खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.



4. किशमिश- (Raisins)

किशमिश में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है. इसे आप दही या ओट्स के साथ खा सकते हैं.

