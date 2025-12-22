चकुंदर का जूस और चाट तो सभी ने खाया होगा, एक बार ट्राई करें बीटरूट डोसा, नोट करें रेसिपी

Beetroot Dosa Kaise Banaen: चुकंदर को सेहत का खजाना माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद आयरन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं. कई लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें इसका जूस पीना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन क्या कभी अपने इसका डोसा खाया है? यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए कमाल है. यहां जानें इसे बनाने की आसान रेसिपी क्या है?

क्या चुकंदर का डोसा सेहत के लिए अच्छा है?

सामग्री

डोसा बैटर

चुकंदर

हरी मिर्च (कटी हुई)

प्याज (कटा हुआ)

पानी

नमक

तेल

चुकंदर डोसा बनाने की विधि?

घर पर चुकंदर डोसा बनाने के लिए एक बाउल में डोसा बैटर डालकर इसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालें और अच्छी तरह से मिला लें. अब इस मिश्रण में कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डालकर बैटर को फेंट लें और जब बैटर गाढ़ा हो जाए इसमें पानी मिला लें. अब एक पैन गर्म करें फिर उसमें हल्का तेल लगाकर बैटर डाल दें. बैटर को अच्छी तरह फैलाकर कम आंच पर पकने दें, जब लगे डोसा एक तरफ से क्रिस्पी हो गया है, उसे पलटकर दूसरी और से पकने दें. इसे दोनों तरफ से हल्का कुरकुरा होने तक सेकें फिर चटनी के साथ परोसें.

चुकंदर डोसा खाने के फायदे?

पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलेगी और पाचन को ठीक रखा जा सकता है.

नियमित रूप से इसका सेवन वजन को कम करने में मदद कर सकता है.

इसमें मौजूद तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं.

इसमें पाया जाने वाला आयरन शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)