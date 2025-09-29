विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: मीठा खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें सेवई, फटाफट नोट करें रेसिपी

Seviyan Ke Fayde: अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो दूध वाली सेवई का सेवन कर सकते हैं. इसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं.

Seviyan Recipe: कैसे बनाएं सेवई.

Seviyan Recipe In Hindi: सेवई को अंग्रेज़ी में (vermicelli) कहा जाता है. ये एक प्रकार की पतली, लंबी और सूत जैसी सूखी नूडल होती है, जो भारत में बहुत लोकप्रिय है. इसे गेहूं के आटे और मैदा से बनाया जाता है. आज के समय में आपको मार्केट में चावल, रागी, सूजी और मक्का से बनी सेवई भी मिल जाएंगी. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो दूध वाली सेवई का सेवन कर सकते हैं. आपको बता दें कि सेवई से मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं स्वादिष्ट सेवई. 

कैसे बनाएं सेवई- (How to Make Seviyan)

सामग्री-

  • सेवई
  • घी
  • चीनी
  • पानी
  • इलायची पाउडर 
  • केसर 
  • दूध
  • काजू
  • बादाम
  • किशमिश

विधि-

एक कड़ाही में 1 टेबलस्पून घी गरम करें. उसमें सेवई डालें और हल्का सुनहरा होने तक धीमी आंच पर भूनें. भुनी हुई सेवई को अलग रख दें. एक भारी तले वाले भगोने में दूध उबालें. जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच धीमी कर दें और बीच-बीच में चलाते रहें. अब उबलते दूध में भुनी हुई सेवई डालें. कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं जब तक सेवई नरम न हो जाए. अब इसमें चीनी डालें और कुछ मिनट तक पकने दें. कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश और इलायची पाउडर डालें. यदि केसर डालना चाहें तो थोड़ा गर्म दूध में भिगोकर डालें. सब कुछ अच्छे से मिला कर कुछ मिनट तक पकाएं जब तक खीर थोड़ी गाढ़ी हो जाए. गैस बंद करें और सर्व करें.

सेवई खाने के फायदे- (Seviyan Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

सेवई हल्की और आसानी से पचने वाली होती है, इसलिए यह पेट को भारी महसूस नहीं कराती. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए इसका सेवन अच्छा माना जाता है.

2. एनर्जी-

सेवई में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं. अगर आप एनर्जी की कमी महसूस कर रहे हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

