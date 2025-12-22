विज्ञापन
बच्चों की छाती में जमी कफ कैसे निकालें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए खांसी ठीक करने के 5 देसी उपाय

Bacho Ki Chati Se Cough Kaise Hataye: एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार ने बताया कि खांसी को घर पर नेचुरल तरीके से कैसे ठीक करें.

Home Remedies For Child Cough: बच्चों में ऐसी समस्याएं अक्सर कफ दोष बढ़ने की वजह से होती हैं.

Home Remedies For Child Cough: मौसम बदलने के साथ सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वह हैं बच्चे. सर्दी का मौसम बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल लेकर आता है. बच्चों में खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी की शिकायत आम है. खासकर छोटे बच्चे अपनी परेशानी ठीक से बता भी नहीं पाते, जिससे माता-पिता और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं. रात में खांसी बढ़ना, सीने से घरघराहट की आवाज आना, बार-बार जुकाम होना, ये सभी संकेत बताते हैं कि बच्चे का श्वसन तंत्र कमजोर हो रहा है.

आयुर्वेद के अनुसार, बच्चों में ऐसी समस्याएं अक्सर कफ दोष बढ़ने की वजह से होती हैं. ठंडा मौसम, ठंडी चीजें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या कमजोर इम्यूनिटी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं. अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में ऐसे कई सुरक्षित और असरदार देसी उपाय बताए गए हैं, जिन्हें सही तरीके से अपनाकर बच्चों को राहत दिलाई जा सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के.

इस लेख में हम जानेंगे कि बच्चों को सीने में जकड़न और खांसी क्यों होती है और आयुर्वेदिक डॉक्टर किन आसान घरेलू उपायों की सलाह देते हैं. एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार ने बताया कि खांसी को घर पर नेचुरल तरीके से कैसे ठीक करें.

बच्चों में सीने में जकड़न और खांसी क्यों होती है? | Why Do Children Experience Chest Tightness And Coughing?

  • कफ का जम जाना.
  • बार-बार ठंडी चीजें खाना.
  • कमजोर पाचन.
  • बदलता मौसम.
  • वायरल या एलर्जी.

जब कफ ज्यादा हो जाता है, तो वह फेफड़ों और छाती में जमने लगता है, जिससे खांसी और जकड़न होती है. आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा बताए गए कारगर देसी उपाय:

1. हल्दी वाला गुनगुना दूध

एक्सपर्ट प्रो. राम अवतार ने बताया कि, हल्दी में प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. रात को सोने से पहले, एक गिलास गुनगुने दूध में, चुटकी भर हल्दी मिलाकर दें. इससे कफ कम होता है और सीने को आराम मिल सकता है.

2. अदरक और शहद का मिश्रण

अदरक कफ को पिघलाने में मदद करता है. आधा चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच शहद, दिन में 1–2 बार (1 साल से बड़े बच्चों को), 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद न दें.

3. तुलसी का काढ़ा

तुलसी आयुर्वेद में फेफड़ों के लिए अमृत मानी जाती है. 5–6 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक, एक कप पानी में उबालें. ठंडा होने पर 2–3 चम्मच दें.

4. भाप (स्टीम) दिलवाएं

हल्की गुनगुनी भाप, दिन में 1 बार, छोटे बच्चों के साथ पूरी सावधानी रखें. इससे छाती में जमा कफ ढीला पड़ता है और खांसी से राहत पाने में मदद मिलती है.

5. अजवाइन की पोटली से सेंक

अजवाइन को हल्का गर्म करें, कपड़े में बांधकर, बच्चे की छाती और पीठ पर हल्की सेंक दें. यह उपाय सीने की जकड़न में बहुत राहत दिला सकता है.

6. खानपान में क्या बदलाव करें?

  • ठंडी चीजें और आइसक्रीम न दें.
  • गरम सूप, दलिया और खिचड़ी दें.
  • पानी गुनगुना पिलाएं.
  • बहुत ज्यादा मीठा और जंक फूड न दें.

डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है?

  • सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो.
  • तेज बुखार बना रहे.
  • खांसी 5–7 दिन में ठीक न हो.
  • बच्चा बहुत सुस्त हो जाए.

बच्चों की सेहत नाजुक होती है, इसलिए आयुर्वेदिक देसी उपाय सही मात्रा और सही तरीके से अपनाना जरूरी है. ये उपाय शुरुआती लक्षणों में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. साथ ही बच्चों को गर्म रखें, पोषण दें और मौसम के हिसाब से उनकी देखभाल करें.

(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

