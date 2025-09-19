विज्ञापन
विशेष लिंक

स्वाद के चक्कर में कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये चीजें, किडनी के लिए दुश्मन से कम नहीं

Worst Foods For Kidney: मजेदार फ्लेवर के चक्कर में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर फूड सेहत के लिए बेहतर नहीं होता. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में, जिन्हें ज्यादा खाना किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
स्वाद के चक्कर में कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये चीजें, किडनी के लिए दुश्मन से कम नहीं
Worst Foods For Kidney: किडनी को खराब कर रहे हैं ये टेस्टी फूड.

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर की नेचुरल फिल्टर मशीन है, जो खून को साफ करती है और टॉक्सिन बाहर निकालती है. लेकिन हमारी रोजाना की खाने की प्लेट में मौजूद कुछ टेस्टी आइटम्स किडनी को धीरे-धीरे बीमार बना सकते हैं. मजेदार फ्लेवर के चक्कर में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर फूड सेहत के लिए बेहतर नहीं होता. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में, जिन्हें ज्यादा खाना किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है.

ये फूड्स किडनी को पहुंचा सकते हैं नुकसान- (These foods can harm the kidneys)

1. रेड मीट-

रेड मीट स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसमें मौजूद ज्यादा प्रोटीन और प्यूरीन किडनी पर प्रेशर बढ़ाते हैं. ये यूरिक एसिड को भी हाई कर सकता है, जिससे पथरी और किडनी फंक्शनिंग खराब होने का खतरा हो सकता है. इसकी जगह आप ये हेल्दी व्यंजन ट्राई कर सकते हैं. यहां क्लिक करें. 

ये भी पढ़ें- शौक से खाते हैं जामुन, तो जान लें इसे खाने के फायदे और नुकसान 

Latest and Breaking News on NDTV

2. प्रोसेस्ड फूड्स-

रेडी-टू-ईट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स या डिब्बाबंद सूप, ये सब सोडियम और प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं. बार-बार इन्हें खाने से किडनी को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है और फंक्शनिंग धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है. आप इसकी जगह इस हेल्दी डिश को ट्राई कर सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. शुगरी ड्रिंक्स-

सोडा और मीठे ड्रिंक्स का टेस्ट भले ही लाजवाब लगे, लेकिन इनमें मौजूद शुगर और फॉस्फोरस बॉडी में बैलेंस बिगाड़ देते हैं. मोटापा, डायबिटीज और किडनी डिजीज का रिस्क ऐसे ड्रिंक्स की वजह से काफी बढ़ जाता है. आप इनकी जगह इस ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं. 

4. ज्यादा कैफीन-

कॉफी, चाय और एनर्जी ड्रिंक्स का ओवरडोज ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और शरीर को डिहाइड्रेट करता है. ज्यादा कैफीन लेने से किडनी पर लगातार दबाव पड़ता है, जिससे फंक्शनिंग स्लो हो सकती है. चाय और कॉफी की जगह आप इन हेल्दी चाय को ट्राई कर सकते हैं. रेसिपी के लिए क्लिक करें.

5. फ्राइड और फास्ट फूड-

बर्गर, फ्रेंच फ्राइज या तैलीय स्नैक्स में हाई सोडियम और अनहेल्दी फैट्स होते हैं. इनका ज्यादा सेवन न सिर्फ वजन बढ़ाता है बल्कि हाई बीपी का कारण बनकर किडनी पर स्ट्रेस भी डालता है. अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो घर पर बने फ्रेंच फ्राइज को ट्राई कर सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kidney Health, Harmful Food For Kidneys, These 5 Foods Increase Kidney Problems, Kidney Mein Kya Nahi Khaye, Kidney Mein Kya Khaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com