'भारत में खेलें या पॉइंट गंवाएं', BCB के T20 WC के वेन्यू शिफ्ट की मांग को लेकर ICC का बड़ा फैसला - सूत्र

ICC on BCB Demand Of Venue Change: BCB के T20 WC के वेन्यू शिफ्ट की मांग को लेकर ICC का बड़ा फैसला सुनाया है.

'भारत में खेलें या पॉइंट गंवाएं', BCB के T20 WC के वेन्यू शिफ्ट की मांग को लेकर ICC का बड़ा फैसला - सूत्र
ICC on BCB Venue Shift Demand for T20 WC 2026

ICC on BCB Demand Of Venue Change for T20 WC 2026: बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बैन किये जाने के फैसले से नाराज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत से मैच वेन्यू बदलने की मांग रखी थी. कल देर रात आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और कुछ अन्य अधिकारी मुंबई में थे. NDTV सूत्रों के मुताबिक आईसीसी के अधिकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात की और उन्हें कहा की वेन्यू शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, उन्हें भारत में ही वर्ल्ड कप खेलना होगा या फिर पॉइंट गंवाने पड़ेंगे.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मांग की थी कि भारत में होने वाले उसके ग्रुप के मैच सुरक्षा वजहों से श्रीलंका में शिफ़्ट किए जाएं. हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. बांग्लादेश को 7 फरवरी को विंडीज के खिलाफ, 9 फरवरी को इटली से और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में मैच खेलने हैं. जबकि, 17 फ़रवरी को नेपाल के खिलाफ मुंबई में मैच खेलने हैं, लेकिन एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि उसे अपने वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे. 

वेन्यु शिफ्ट करने की मांग

मुस्ताफिज़ुर को लेकर बवाल हुआ. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और सरकार ने आईसीसी को खत लिखा. टी-20 वर्ल्ड कप का वेन्यु शिफ़्ट करने की मांग भी रख दी गई, लेकिन एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस मांग को नहीं माना गया है. 1996 वर्ल्ड कप के दौरान भी ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीमों ने सुरक्षा वजहों से श्रीलंका जाकर खेलने से इनकार किया था. और तब भी ऑस्ट्रेलिया को अपने पॉइंट गंवाने पड़े थे.

