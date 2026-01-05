बॉर्डर 2 से टकराएगी 2 घंटे 39 मिनट की ये फिल्म, जिसकी 31 दिनों में पूरी हुई शूटिंग

23 जनवरी को सिनेमाघरों में सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज होने जा रही है. फिल्म का पॉपुलर गाना घर कब आओगे हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे फैंस का प्यार मिल रहा है. लेकिन अब खबर आई है कि बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर टकराने साउथ की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा द्रौपदी 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की खास बात यह है कि डायरेक्टर मोहन जी क्षत्रियान ने बताया कि फिल्म को केवल 31 दिनों में शूट किया गया है, जिसके चलते यह फिल्म और भी खास हो जाती है.

31 दिनों में हुई है द्रौपदी 2 की शूटिंग

द्रौपदी 2 के डायरेक्टर ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा, हम 30 दिनों में फिल्म की शूटिंग खत्म करना चाहते थे. लेकिन चीजें प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुईं. इसीलिए हमे एक और दिन शूट करना पड़ा. फिल्म 2घंटे 39 मिनट की है, जिसके 8 से 9 मिनट 2025 की होती है. बाकी 14वां सेंचुरी का दिखाया गया है.

द्रौपदी 2 के बारे में

23 जनवरी को रिलीज होने को तैयार अपकमिंग ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा द्रौपदी 2 में रिचर्ड ऋषि और रक्षणा इंदुसन लीड रोल में हैं. फिल्म के डायरेक्टर मोहन जी क्षत्रियान ने बताया कि स्क्रीनप्ले की प्रेरणा उन्हें अन्नाल कंदर नाम के एक इतिहासकार की लिखी किताब 'मूंद्रम वल्लाला महाराजा' से मिली है. उन्होंने बताया, "फिल्म में दिखाई गई मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं सभी फैक्ट पर बेस्ड हैं. हालांकि, किरदारों को डेवलप करते समय सिनेमाई फिक्शन का इस्तेमाल किया है. स्क्रिप्ट पूरी करने में मुझे लगभग एक साल का वक्त लग गया क्योंकि मुझे इस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत से लोगों से मिलना पड़ा. "

द्रौपदी 2 के सीक्वल की हुई आलोचना

बता दें, द्रौपदी 2 का पहला पार्ट 2020 में रिलीज हुआ था. यह तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें रिचर्च ऋषि और शीला राजकुमार लीड रोल में थे. इस फिल्म को ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले थे. इसे जातिवाद से जुड़े बड़े विवादों के बीच रिलीज किया गया था. जबकि फिल्म की कथित जातिवाद समर्थक सोच और जातिवाद को बढ़ावा देने के इरादे के लिए आलोचना की गई थी. बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कमर्शियल हिट साबित हुई थी.