शौक से खाते हैं जामुन, तो जान लें इसे खाने के फायदे और नुकसान

Jamun Benefits And Side Effects: काले-काले रसीले जामुन न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहतमंद भी होते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड, विटामिन सी, जिंक और कैल्शियम जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. आपको बता दें कि इसमें एंटी-डायबिटिक गुण पाया जाता है जो डायबिटीज मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन फायदे के साथ इसे खाने के कुछ नुकसान भी हैं, तो चलिए जानते हैं जामुन खाने के फायदे और नुकसान.

कैसे करें जामुन को डाइट में शामिल- (How To Include Jamun In Diet)

जामुन को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. सबसे अच्छा तरीका इसे सलाद में काला नमक मिलाकर खा सकते हैं. इसके अलावा इसका जूस बना कर पी सकते हैं, इससे अचार बना सकते हैं, इतना ही नहीं इसका मुरब्बा भी बना कर खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- खुबानी खाने के फायदे और नुकसान जान हो जाएंगे हैरान

कैसे बनाएं जामुन का मुरब्बा- (How To Make Jamun Murabba)

सामग्री-

जामुन

चीनी

पानी

नींबू का रस

इलायची पाउडर

विधि-

जामुन को धोकर साफ कर लें और उनके बीज निकाल लें. एक पैन में पानी और चीनी को गरम करें और चीनी को पूरी तरह घुलने दें. चीनी की चाशनी में जामुन के टुकड़े डालें और मध्यम आंच पर पकाएं. जामुन को तब तक पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं और चाशनी गाढ़ी न हो जाए. नींबू का रस और इलायची पाउडर डालकर मिलाएं. जामुन का मुरब्बा तैयार है. इसे ठंडा होने दें और फिर एयरटाइट जार में भरकर रखें.

जामुन खाने के फायदे और नुकसान- (Jamun Khane Ke Fayde And Nuksan)

जामुन को डायबिटीज मरीजों के बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. जामुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने लीवर और किडनी को साफ करने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं ये वजन घटाने में भी मददगार हैं. लेकिन इसे खाने से कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है. किडनी स्टोन के मरीजों को ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होने के कारण जामुन से बचना चाहिए. इतना ही नहीं जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं उनको इसे खाने से बचना चाहिए.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)