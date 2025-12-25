विज्ञापन
अब भूखा नहीं सोएगा दिल्ली! 5 रुपये में मिलेगी दाल-रोटी-सब्जी वाली भरपेट थाली, यहां पढ़ें मेन्यू

Atal Canteen Yojana: इस योजना का सीधा उद्देश्य है कि राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. कम कीमत में साफ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देकर सरकार जरूरतमंदों को सहारा देना चाहती है.

Atal Canteen Delhi: दिल्ली सरकार अब सिर्फ 5 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराने जा रही है.

Atal Canteen Menu: महंगाई के इस दौर में शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता रोज के खाने की होती है. दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक, बुजुर्ग और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग दिनभर मेहनत तो करते हैं, लेकिन भरपेट और पौष्टिक भोजन हर दिन मिलना आसान नहीं होता. कई बार कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने में ही खर्च हो जाता है, जिससे बाकी जरूरतें पीछे रह जाती हैं. इसी समस्या को समझते हुए दिल्ली में एक अहम और राहत देने वाली पहल की गई है.

दिल्ली सरकार अब सिर्फ 5 रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराने जा रही है. इस योजना का सीधा उद्देश्य है कि राजधानी में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. कम कीमत में साफ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देकर सरकार जरूरतमंदों को सहारा देना चाहती है. यह योजना दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी इसका लाभ उठा सके.

अटल कैंटीन से होगी योजना की शुरुआत

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दिल्ली में 100 अटल कैंटीन शुरू की जा रही हैं. इन कैंटीनों में लोगों को 5 रुपये में खाना मिलेगा. यह वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में किया था, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है.

उन्होंने बताया कि गुरुवार से ये 100 कैंटीन काम करना शुरू कर देंगी. कुछ जगहों पर GRAP प्रतिबंधों की वजह से निर्माण में देरी जरूर हुई, लेकिन वहां भी भोजन वितरण शुरू किया जाएगा.

मेन्यू में क्या-क्या मिलेगा?

इन अटल कैंटीनों में मिलने वाला भोजन साधारण लेकिन संतुलित होगा. मेन्यू में शामिल हैं:

  • दाल
  • चावल
  • सब्जी
  • रोटी

इस भोजन को इस तरह तैयार किया जाएगा कि लोगों को जरूरी पोषण मिल सके. कम दाम में पेट भरने के साथ-साथ सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा.

रोज कितने लोगों को मिलेगा खाना?

सरकार की योजना के अनुसार, हर कैंटीन पर सुबह 500 और शाम को 500 लोगों को भोजन दिया जाएगा. यानी एक दिन में एक कैंटीन से करीब 1000 लोग लाभ उठा सकेंगे. इन कैंटीनों को दिल्ली सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी, ताकि कीमत सिर्फ 5 रुपये ही रखी जा सके.

निगरानी और सुविधाओं का पूरा इंतजाम

खाने की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इनकी निगरानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रियल-टाइम में की जाएगी.

हर किचन में आधुनिक उपकरण, LPG आधारित कुकिंग सिस्टम, RO पानी की सुविधा और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी, ताकि खाना सुरक्षित और स्वच्छ रहे.

5 रुपये में भरपेट भोजन की यह योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल है. दाल-चावल, सब्जी और रोटी का यह थाल उन लोगों के लिए राहत बनेगा, जो रोज खाने की चिंता से जूझते हैं. अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो दिल्ली में भूख और कुपोषण से लड़ने में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकती है.

