दही के साथ कभी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 3 चीजें, नुकसान जान चौंक जाएंगे आप

Foods to Avoid With Curd: दही सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर इसे गलत चीजों के साथ खाया जाए तो नुकसानदेह भी हो सकता है. यहां जानिए कौन सी चीजें दही के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए.

What Not to Eat With Curd: दही के साथ कुछ चीजें खाने से नुकसान होता है.

What Not to Eat With Curd: दही को पेट और पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. दही में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं और पाचन तंत्र हेल्दी रहता है. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम और विटामिन B12 शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, पाचन सुधारते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. दही को हम कई तरह से डाइट में शामिल करते हैं. रोजाना की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम दही के साथ बड़े चाव से खाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें दही के साथ खाना न सिर्फ पाचन बल्कि पूरे स्वास्थ्य को नुकसान को पहुंचा सकती हैं. 

दही के साथ कुछ चीजें खाने से इसका फायदा उल्टा भी पड़ सकता है? कुछ फूड्स ऐसे हैं जिन्हें दही के साथ खाने पर शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, पाचन तंत्र गड़बड़ाता है और त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं.

दही के साथ भूलकर भी न खाएं ये चीज (What We Should Not Eat With Curd | Dahi Ke Sath Kya Na Khayein)

1. कभी साथ में अंडा न खाएं

अंडा और दही दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं. जब इन्हें एक साथ खाया जाता है, तो शरीर को इन्हें पचाने में मुश्किल होती है. इससे अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इससे शरीर में एसिडिटी बढ़ती है, जिससे त्वचा पर मुंहासे, थकान और पाचन गड़बड़ी हो सकती है. अगर आप अंडा खाते हैं, तो दही कम से कम 2 घंटे बाद लें.

2. दही के साथ ये खट्टे फल भी न खाएं

अगर आप दही के साथ अनानास, संतरा, कीवी, ग्रेपफ्रूट खाते हैं तो आज से ही छोड़ दें ये आदत. इन फलों में विटामिन C और सिट्रिक एसिड होता है, जबकि दही में लैक्टिक एसिड होता है. जब ये दोनों एसिड मिलते हैं, तो शरीर में एसिडिक रिएक्शन होता है. इससे पेट दर्द, गैस, डायरिया और त्वचा पर एलर्जी हो सकती है. इन फलों को दही से अलग समय पर खाएं.

3. टमाटर भी दही के साथ नहीं खाना चाहिए

क्या आप जानते हैं कि टमाटर को भी दही के साथ नहीं खाना चाहिए. टमाटर में ऑक्सालिक एसिड होता है, जो दही के कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सालेट बना सकता है. यह किडनी स्टोन का कारण बन सकता है. इसके साथ ही किडनी पर असर, पाचन गड़बड़ी और एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

दही के साथ गलत फूड कॉम्बिनेशन के नुकसान

पाचन तंत्र पर असर: अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
त्वचा पर प्रभाव: मुंहासे, एलर्जी और रैशेज हो सकते हैं.
शरीर में टॉक्सिन्स: गलत फूड कॉम्बिनेशन से शरीर में विषैले तत्व बनते हैं।
एनर्जी में गिरावट: शरीर भारी और थका-थका महसूस करता है.

दही के साथ क्या खा सकते हैं?

  • चावल: दही-चावल का कॉम्बिनेशन पाचन के लिए अच्छा होता है.
  • गुड़: दही के साथ थोड़ा गुड़ खाने से पाचन सुधरता है.
  • ककड़ी या खीरा: गर्मियों में दही के साथ खीरा ठंडक देता है.
  • पुदीना और जीरा: दही में मिलाकर खाने से पाचन बेहतर होता है.

हेल्दी पाचन के लिए ये आदतें अपनाएं:

  • फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें: दही के साथ क्या खा रहे हैं, यह जानना जरूरी है.
  • खाने का समय तय करें: अंडा और दही एक साथ न खाएं, बल्कि अलग-अलग समय पर लें.
  • पेट की सुनें: अगर कोई चीज खाने से पेट खराब होता है, तो उसे पहचानें और टालें.
  • आयुर्वेदिक दृष्टिकोण अपनाएं: आयुर्वेद में फूड कॉम्बिनेशन का खास महत्व है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

