खाली पेट 2 लौंग चबाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक Doctor ने बताया वरदान से कम नहीं है ये नुस्खा, इन बीमारियों का है काल

Laung Chabane Ke Fayde: लौंग सभी के किचन में आसानी से मिल जाएगी. ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी छुटकारा दिलाने वाली औषधि है. इसके औषधीय गुण इसे एक चमत्कारी घरेलू दवा बना देते हैं. आयुर्वेद में लौंग को किसी वरदान से कम नहीं माना गया है, जो शरीर की आग्नि यानी पाचन शक्ति को बढ़ाती है. आयुर्वेदिक डॉक्टर विनोद शर्मा के अनुसार, अगर आप रोज सुबह खाली पेट 2 लौंग चूसते हैं और ऊपर से गर्म पानी पीते हैं, तो यह नुस्खा आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग छोटी-छोटी बीमारियों के लिए दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं. लेकिन, आयुर्वेद कहता है कि शरीर को ठीक करने की ताकत हमारे किचन में ही मौजूद है. लौंग उन्हीं में से एक है.

लौंग में क्या खास होता है?

लौंग में यूजेनॉल पाया जाता है. यह तत्व एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है. इसके साथ ही लौंग में विटामिन सी, विटामिन K, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी होता है. लौंग की तासीर गर्म होती है, जिससे यह सर्दी-जुकाम, गले की खराश और पाचन में रामबाण साबित होती है.

रोज सुबह खाली पेट 2 लौंग चूसने के फायदे (Benefits of Chewing 2 Cloves Every Morning on an Empty Stomach)

1. पाचन तंत्र मजबूत होता है

सुबह खाली पेट लौंग चूसने से गैस, जलन, खट्टी डकार और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं. यह लिवर को एक्टिव करता है और पेट साफ करने में मदद करता है.

2. सर्दी-खांसी और जुकाम में राहत

अगर आप सुबह खाली पेट लौंग चबाते हैं तो गले की खराश, नाक बंद और खांसी में राहत मिलती है. इसके एंटीवायरल गुण संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं.

3. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

लौंग चबाने से ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर होता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रहता है. इससे हार्ट अटैक और हाई बीपी का खतरा भी कम होता है.

4. डायबिटीज में मददगार

खाली पेट लौंग चबाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और शुगर स्पाइक के रिस्क को भी कम करती है.

5. कैंसर से बचाव में मददगार

लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं. इसलिए सुबह खाली पेट लौंग चबाने की सिफारिश की जाती है.

6. जोड़ों के दर्द में राहत

लौंग एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, जो सूजन और दर्द को कम करती है. अगर आप भी जोड़ों की दिक्कतों से परेशान हैं तो रोज लौंग चबाना शुरू करें.

7. त्वचा की समस्याओं में सुधार

लौंग चबाने से मुंहासे, दाग-धब्बे और एलर्जी को राहत मिल सकती है. इसके एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं.

कैसे और कब लें?

समय: सुबह खाली पेट

मात्रा: 2 लौंग

तरीका: लौंग को धीरे-धीरे चूसें, फिर ऊपर से गुनगुना पानी पी लें.

नियम: रोजाना लें, लेकिन अगर शरीर में गर्मी बढ़े तो 2-3 दिन का ब्रेक लें.

इन बातों का ध्यान रखें:

गर्मी की तासीर: लौंग गर्म होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में न लें.

गर्भवती महिलाएं: डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करें.

अगर एसिडिटी बढ़े: तो सेवन बंद करें या मात्रा कम करें.

