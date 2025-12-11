विज्ञापन
सर्दियों में गोंद खाने के 7 फायदे: देगा 40 में 20 जैसी स्‍किन, ठंड लगने से बचने का रामबाण उपाय | Sardiyon Me Gond Khane ke Fayde

Sardiyon Me Gond Khane ke Fayde: गोंद असल में कुछ खास पेड़ों का नेचुरल (natural) चिपचिपा पदार्थ (sticky substance) होता है जो सूखने के बाद सख्त (hard) हो जाता है. खाने में इस्तेमाल होने वाला गोंद 'बबूल' या 'कीकर' जैसे पेड़ों से मिलता है. यह बिलकुल साफ और ट्रांसपेरेंट (transparent) होता है. इसे खाने लायक बनाने के लिए घी (ghee) में हल्का सा फ्राई (fry) किया जाता है.

Sardiyon Me Gond Khane ke Fayde | Benefits of eating Gond.

Sardiyon Me Gond Khane ke Fayde : सर्दी का मौसम आते ही हम सबकी डाइट (diet) बदल जाती है. इस मौसम में हमें कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें अंदर से गरम रखें और बीमारियों से बचाएं. इन्हीं खास चीजों में से एक है – गोंद. गोंद को आपने अक्सर गोंद के लड्डू (Gond ke Laddu) के रूप में देखा होगा. यह खाने में स्वादिष्ट (tasty) तो होता ही है, साथ ही सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है.

गोंद क्या है और यह कहां से आता है?

गोंद असल में कुछ खास पेड़ों का नेचुरल (natural) चिपचिपा पदार्थ (sticky substance) होता है जो सूखने के बाद सख्त (hard) हो जाता है. खाने में इस्तेमाल होने वाला गोंद 'बबूल' या 'कीकर' जैसे पेड़ों से मिलता है. यह बिलकुल साफ और ट्रांसपेरेंट (transparent) होता है. इसे खाने लायक बनाने के लिए घी (ghee) में हल्का सा फ्राई (fry) किया जाता है.

सर्दियों में ही गोंद क्यों खाते हैं?

गोंद की तासीर गरम होती है. यानी इसे खाने से शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है. यही कारण है कि इसे खासकर ठंड के दिनों में खाया जाता है. यह शरीर के तापमान (body temperature) को सही बनाए रखता है, जिससे हमें सर्दी और फ्लू (flu) जैसी परेशानियों से लड़ने में मदद मिलती है.

गोंद खाने के 7 बड़े फायदे:

1. हड्डियों को बनाए मजबूत (Strong Bones):

सर्दियों में जोड़ों में दर्द (joint pain) की समस्या बढ़ जाती है. गोंद में कैल्शियम (calcium) भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों (muscles) को ताकत देता है. बुजुर्गों (elders) और बच्चों के लिए यह बहुत फायदेमंद है.

2. ताकत और एनर्जी (Power and Energy):

गोंद खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है. यह शरीर की कमजोरी (weakness) को दूर करता है और आपको पूरे दिन एक्टिव (active) रखता है. खास करके डिलीवरी (delivery) के बाद महिलाओं को यह जरूर खिलाया जाता है ताकि वे जल्दी रिकवर (recover) हो सकें.

3. पाचन तंत्र (Digestion System) के लिए अच्छा:

गोंद में फाइबर (fiber) होता है, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है. यह कब्ज (constipation) की समस्या को दूर करने में मदद करता है और पेट को साफ रखता है.

4. इम्यूनिटी (Immunity) बढ़ाए:

ठंड के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का मजबूत होना बहुत जरूरी है. गोंद हमारे इम्यून सिस्टम (immune system) को बूस्ट (boost) करता है, जिससे हम सर्दी-खांसी (cough and cold) और इन्फेक्शन (infection) से बचते हैं.

5. त्वचा (Skin) को रखे हेल्दी:

गोंद में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं. यह त्वचा को अंदर से नमी (moisture) देता है और उसे रूखा होने से बचाता है, जो कि सर्दियों की एक आम समस्या है.

6. कमर दर्द और पीठ दर्द में आराम:

जो लोग घंटों बैठकर काम करते हैं या जिन्हें अक्सर कमर दर्द (back pain) की शिकायत रहती है, उनके लिए गोंद किसी दवा से कम नहीं है. यह दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है.

7. दिल को रखे सेहतमंद (Healthy Heart):

गोंद में कुछ ऐसे पोषक तत्व (nutrients) भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल (cholesterol) को कंट्रोल (control) करने में मदद कर सकते हैं और दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं.

गोंद को कैसे खाएं?

गोंद को खाने का सबसे पॉपुलर (popular) तरीका है 'गोंद के लड्डू' (Gond ke Laddu) बनाना. इसमें गोंद के साथ-साथ घी, आटा, चीनी या गुड़, और कई तरह के ड्राई फ्रूट्स (dry fruits) जैसे बादाम, काजू, और पिस्ता भी मिलाए जाते हैं. आप इसे दूध के साथ सुबह नाश्ते (breakfast) में खा सकते हैं. इसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, दिन में 1 या 2 लड्डू काफी हैं.

किसे गोंद नहीं खाना चाहिए?

गोंद गरम होता है, इसलिए जिन लोगों को पहले से ही पेट में बहुत ज्यादा गर्मी या एसिडिटी (acidity) की शिकायत रहती है, उन्हें इसे डॉक्टर (doctor) या एक्सपर्ट (expert) से पूछकर ही खाना चाहिए.

गोंद सिर्फ एक मिठाई (sweet) नहीं, बल्कि एक ट्रेडिशनल (traditional) और पावरफुल (powerful) सुपरफूड (superfood) है. सर्दियों में इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना एक बहुत ही अच्छा फैसला है. यह आपको बीमारियों से बचाएगा और ठंड में भी एनर्जी से भरपूर रखेगा. तो इस सर्दी, गोंद के लड्डू जरूर खाएं और सेहतमंद रहें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

