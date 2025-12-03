Fever With Cold | Thand lagkar bukhar aana: क्या आपको कभी अचानक, ज़ोरदार ठंड लगकर बुखार आना शुरू हुआ है, जिसके साथ पूरा शरीर कंपकंपाने लगता है? यह कोई सामान्य ठंड नहीं होती, बल्कि शरीर का एक ज़बरदस्त अलार्म (Alarm) होता है, जो बताता है कि आपके अंदर कोई गंभीर संक्रमण (Infection) हो चुका है.

जब ठंड लगकर बुखार आना शुरू होता है, तो यह केवल बुखार का लक्षण नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आपका शरीर किसी बड़े खतरे से लड़ रहा है. यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ठंड लगकर बुखार आना किसका लक्षण है? ताकि आप सही समय पर इलाज करा सकें. आमतौर पर यह स्थिति मलेरिया, टाइफाइड या किसी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण (Bacterial Infection) में देखी जाती है.

आज हम आपको उन 5 मुख्य बीमारियों और स्थितियों के बारे में बताएंगे जिनमें यह लक्षण प्रमुखता से दिखाई देता है.

क्यों आती है ठंड (Rigor) के साथ बुखार? | Thand lagkar bukhar aana

ठंड लगने के साथ बुखार आने को मेडिकल भाषा में 'राइगर' (Rigor) कहा जाता है. यह तब होता है जब शरीर का 'थर्मोस्टेट' (Temperature Set Point) अचानक बढ़ जाता है.

जब कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है, तो आपका दिमाग (Hypothalamus) शरीर के तापमान को बढ़ा देता है ताकि उन कीटाणुओं को मारा जा सके.

चूंकि बाहरी वातावरण शरीर के नए, ऊंचे तापमान (जैसे 103°F) की तुलना में बहुत ठंडा होता है, इसलिए मांसपेशियां सिकुड़ना शुरू कर देती हैं ताकि जल्दी से गर्मी पैदा की जा सके. यही सिकुड़न हमें कंपकंपी या ठंड लगने जैसा महसूस कराती है.

ठंड लगकर बुखार आना इन 5 बीमारियों का लक्षण है: | Thand lag kar bukhar aana kis bimari ka lakshan hai

1. मलेरिया (Malaria): चक्रीय बुखार

मलेरिया इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है. यह मच्छर जनित रोग (Mosquito-borne Disease) प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है.

अन्‍य लक्षण: इसमें बुखार एक चक्र (Cycle) में आता है – पहले ज़ोरदार कंपकंपी के साथ ठंड लगती है, फिर तेज़ बुखार आता है, और अंत में पसीना आकर बुखार उतर जाता है. यह चक्र हर दूसरे या तीसरे दिन दोहराया जाता है.

2. गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण (Severe Bacterial Infections)

शरीर के किसी भी हिस्से में गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होने पर भी राइगर हो सकता है. निमोनिया (Pneumonia), सेप्सिस (Sepsis - खून का संक्रमण), या मूत्र पथ का संक्रमण (UTI) जब किडनी तक फैल जाता है. इसमें बुखार बहुत तेज़ (103°F से ज़्यादा) हो सकता है.

3. वायरल संक्रमण (Severe Flu/Viral Fever)

तेज़ और गंभीर फ्लू (Influenza) या कुछ अन्य वायरल बुखार भी ठंड लगने का कारण बन सकते हैं.

अन्‍य लक्षण: हालांकि फ्लू में कंपकंपी मलेरिया जितनी तेज़ नहीं होती, लेकिन यह तेज़ बुखार, बदन दर्द और गंभीर थकान के साथ हो सकती है.

4. डेंगू और चिकनगुनिया (Dengue and Chikungunya)

यह दोनों भी मच्छर जनित बीमारियाँ हैं, जिनमें तेज़ बुखार आता है.

अन्‍य लक्षण: इन बीमारियों में कंपकंपी के साथ तेज बुखार, जोड़ों में भयानक दर्द (चिकनगुनिया में ज़्यादा), और शरीर पर चकत्ते (Rashes) दिखाई दे सकते हैं.

5. टायफाइड (Typhoid Fever)

यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होने वाला एक गंभीर संक्रमण है, जो दूषित पानी या भोजन से फैलता है.

अन्‍य लक्षण: इसमें बुखार अक्सर शाम के समय बढ़ता है, जो एक सीढ़ी के रूप में धीरे-धीरे बढ़ता जाता है. ठंड लगने के साथ-साथ गंभीर पेट दर्द और लंबे समय तक चलने वाला बुखार होता है.

डॉक्टर से कब मिलें?

चूंकि ठंड लगकर बुखार आना किसी गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज़ न करें. आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर:

बुखार 103°F से ज़्यादा हो.

कंपकंपी 15 मिनट से ज़्यादा देर तक चलती रहे.

बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ, भ्रम (Confusion) या गंभीर पेट दर्द हो.

बुखार 24 घंटे में वापस आ जाए.

डॉक्टर सही निदान (Diagnosis) के लिए खून की जांच (Blood Test) कराएँगे, जिससे पता चल सकेगा कि यह मलेरिया, डेंगू, या कोई अन्य बैक्टीरियल समस्या है, और उसके अनुसार सही इलाज शुरू किया जाएगा.

तुरंत आराम के लिए क्या करें?

जब तक डॉक्टर से मिलना संभव न हो, तब तक ये कदम उठाएं:

तापमान कम करें: बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल (Paracetamol) लें.

बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल (Paracetamol) लें. गुनगुनी सिकाई: शरीर का तापमान कम करने के लिए माथे और बगल (Armpits) पर गुनगुने पानी की पट्टियां रखें. ठंडे पानी का उपयोग न करें.

शरीर का तापमान कम करने के लिए माथे और बगल (Armpits) पर गुनगुने पानी की पट्टियां रखें. ठंडे पानी का उपयोग न करें. तरल पदार्थ: खूब सारा पानी, ओआरएस (ORS) घोल, या फलों का जूस पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)