घर के कोने-कोने से निकलकर दूर भागेंगे कॉकरोच, आर्युवेदाचार्य ने बताया Cockroach भगाने का देसी जुगाड़

Cockroach Kaise Bhagaye: कॉकरोच यानी तिलचट्टे घरों और अपार्टमेंट में सबसे आम कीटों में से एक हैं. ये खास तौर पर उन जगहों पर परेशानी का कारण बनते हैं, जहां खाना बनता है और साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता. बता दें, कॉकरोच खाने, रसोई के बर्तनों और अन्य घरेलू सामानों को दूषित कर देते हैं, साथ ही एक अजीब सी बदबू फैलाते हैं. यही नहीं जब कॉकरोच खाने या घर की अन्य जगहों पर घूमते हैं, तो इससे फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियां हो सकती है.

वहीं कॉकरोच के मल और उनकी छूटी हुई खाल से लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, जिसके कारण नाक बंद होना, छींक आना और आंखों से पानी आने के साथ ही जानलेवा ब्रोन्कियल सूजन (अस्थमा) हो सकता है. ऐसे में आज सन्यासी आयुर्वेदा आपको कॉकरोच भगाने का अचूक तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके सामने बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले प्रोडक्ट्स फेल है, आइए जानते हैं. और ये सभी आपके किचन में मिलने वाली चीजों से ही आसानी से मिल जाएंगी.

4 चीजों से बनी देसी गोली करेगी कॉकरोच को खात्मा

अगर आप भी लंबे समय से अपने घर में कॉकरोच के होने से परेशान हैं, तो आज हम उस तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे इस्तेमाल करने के बाद 5 साल तक आपके घर में कॉकरोच का नामोनिशान देखने को नहीं मिलेगा.

गोली बनाने के लिए ये हैं वो 4 चीजें

आटा (50 ग्राम)

बोरिक एसिड पाउडर (50 ग्राम)

चीनी (50 ग्राम)

पानी जरूरत के हिसाब से डालना होगा.

ऐसे बनाएं देसी गोली

सबसे पहले आपको एक बर्तन में आटा, बोरिक एसिड पाउडर और चीनी को लेना है, फिर इसमें थोड़ा- थोड़ा पानी डालकर टाइट गूंथ लीजिए. हल्का या मुलायम बिल्कुल न करें. अब इसकी छोटी- छोटी गोलियां बना लें.

ऐसे करना है गोलियों का इस्तेमाल

कॉकरोच को जड़ से खत्म करने के लिए ये गोलियां काफी काम की हैं. इन्हें इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको इसे दीवार से चिपकाना होगा. ऐसा करने से इसका असर लंबे समय तक रहेगा. ये गोलियां आप घर की अलग- अलग दीवार पर चिपका सकते हैं. बता दें, इन्हें चिपकाने के बाद कॉकरोच आपके घर में आने की हिम्मत नहीं करेंगे. सन्यासी आयुर्वेदा ने कहा, यह देसी नुस्खा अगले 5 साल तक काम करेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)