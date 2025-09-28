कॉकरोच से हैं परेशान? आजमाएं सन्यासी आयुर्वेदा का ये अचूक तरीका, 5 साल तक लौटकर नहीं आएंगे तिलचट्टे

Cockroaches bhagane ka sanyasi ayurveda ka tarika: किचन में जाते ही अचानक सामने से कॉकरोच भागे तो दिल घबरा जाता है. ये घर की सबसे आम और सबसे परेशान करने वाली समस्या है. लोग अक्सर केमिकल वाले स्प्रे या पाउडर का सहारा लेते हैं, लेकिन ये न सिर्फ महंगे होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. ऐसे में सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसा देसी तरीका (cockroach control desi hack) बताया है, जिससे कॉकरोच मारेंगे नहीं, बल्कि खुद-ब-खुद घर छोड़कर भाग जाएंगे...वो भी पूरे 5 साल तक.

सिर्फ 4 चीजों से बनेगी देसी गोली ( cockroach ko 5 saal tak ghar me aane se kaise roken)

सन्यासी आयुर्वेदा का नुस्खा बेहद आसान है.आपको चाहिए:-

50 ग्राम आटा.

50 ग्राम चीनी.

50 ग्राम बोरिक एसिड पाउडर.

ज़रूरत के हिसाब से पानी.

इन्हें मिलाकर रोटी जैसा आटा गूंथ लें और छोटी-छोटी गोलियां बना लें.

कहां और कैसे लगाएं गोली (secret desi trick to get rid of cockroaches)

अब इन गोलियों को उन जगहों पर लगाना है, जहां कॉकरोच सबसे ज्यादा घूमते हैं जैसे फ्रिज के पीछे, सिंक के नीचे, अलमारी के कोने, गैस चूल्हे के पास और नालियों के किनारे. इन्हें दीवार से चिपकाकर लगाएं ताकि लंबे समय तक टिके रहें.

क्यों काम करता है ये नुस्खा? (how to keep cockroaches away from house)

इन गोलियों की खासियत है कि ये कॉकरोच को मारती नहीं, बल्कि उन्हें घर असुरक्षित लगने पर मजबूर कर देती हैं. बोरिक एसिड और गंध की वजह से कॉकरोच धीरे-धीरे घर से दूर चले जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते. सन्यासी आयुर्वेदा का दावा है कि जब तक ये गोली दीवार पर लगी रहेगी, तब तक कॉकरोच आपके घर में कदम नहीं रखेंगे.

5 साल तक असरदार (Ayurvedic cockroach solution, cockroach problem hack)

एक बार लगाने के बाद इस देसी जुगाड़ का असर 5 साल तक बना रहता है. हां, अगर आप घर में पेंट कराते हैं तो नई गोलियां लगाना जरूरी होगा.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे यूट्यूब वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

