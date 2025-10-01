विज्ञापन
हर सब्जी में डालते हैं जीरा, तो जान लें किस सब्जी में नहीं करना चाहिए इसका इस्तेमाल

Jeera Tadka: हर मसाला हर सब्जी में नहीं चलता. जीरा एक बेहतरीन मसाला जरूर है, लेकिन कुछ सब्जियों में इसका इस्तेमाल उल्टा असर डाल सकता है. 

Do Not Add Jeera: भारतीय खाने की पहचान उसके मसालों और उनके सही इस्तेमाल से होती है. जब बात घर के खाने की हो, तो तड़का सबसे अहम रोल निभाता है. ज्यादातर लोग हर सब्जी में जीरा डाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियों में जीरे का तड़का लगाने से स्वाद ही बिगड़ सकता है? हर मसाले की एक खास जगह होती है और अगर उसे गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तो पकवान का पूरा मजा किरकिरा हो सकता है. तड़का सिर्फ स्वाद ही नहीं, खुशबू और पाचन पर भी असर डालता है. कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें जीरा भारी पड़ता है और उनकी खुशबू को दबा देता है. इन सब्जियों में अगर जीरे की जगह हींग और अजवाइन डाली जाए, तो न सिर्फ उनका स्वाद बढ़ता है, बल्कि खाना पचाने में भी मदद मिलती है. आज हम आपको बताएंगे उन चार सब्जियों के बारे में जिनमें जीरा नहीं डालना चाहिए. 

किस सब्जी में नहीं डालें जीरा- (Do Not Add Jeera In This Vegetable)

1. टिंडे की सब्जी-

टिंडे की सब्जी वैसे ही थोड़ी फीकी होती है. अगर इसमें जीरा डाल दिया जाए, तो इसका स्वाद और भी बेस्वाद लग सकता है. टिंडे में हींग और अजवाइन का तड़का ज्यादा बेहतर काम करता है. इससे इसकी खुशबू में निखार आता है और हल्का तीखापन भी जुड़ता है, जिससे यह सब्जी खाने लायक बनती है.

2. कच्चे केले की सब्जी-

कच्चे केले की सब्जी खाने में थोड़ी भारी होती है. इसमें जीरा डालने से यह और ज्यादा भारी हो जाती है, जिससे पेट फूलने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में इसमें हींग और अजवाइन का तड़का लगाना ज्यादा अच्छा रहता है. चाहें तो इसमें थोड़े सरसों के दाने भी डाले जा सकते हैं, जो स्वाद को और निखारते हैं.

3. अरबी की सब्जी-

अरबी पचाने में काफी मुश्किल होती है. ऊपर से अगर इसमें जीरा डाल दिया जाए, तो यह और भी भारी हो जाती है. अरबी की सब्जी में हींग और अजवाइन के साथ हल्का सा मेथी दाना भी डाला जा सकता है, जो इसे स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ पेट के लिए भी हल्का करता है. इस तड़के से अरबी की महक भी सुधरती है और खाना खाने का मजा दोगुना हो जाता है.

4. कद्दू की सब्जी-

कद्दू की मिठास के साथ अगर जीरा मिला दिया जाए, तो इसका स्वाद उल्टा हो जाता है. यह मिठास और तीखेपन का संतुलन बिगाड़ देता है. कद्दू में हींग और अजवाइन का तड़का लगाने से उसका हल्कापन बना रहता है और खाने में उसका असली स्वाद महसूस होता है. अगर इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी या सौंफ भी डालें, तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

