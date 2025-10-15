Diwali Tips and Tricks: अब सिर्फ 2 रुपये में होगा कॉकरोच का सफाया, दिवाली से पहले कर लें ट्राई

Cheap Trick To Get Rid Of Cockroaches: कई बार पूरा घर साफ करने के बाद भी रसोई के कोनों में कॉकरोच की फौज नजर आ जाती है. त्योहार का समय हो या रोजमर्रा की सफाई...जिद्दी कीड़ों से छुटकारा पाना सबसे मुश्किल काम होता है. मार्केट के महंगे स्प्रे या जेल से कुछ समय राहत तो मिलती है, लेकिन केमिकल की वजह से सेहत को नुकसान भी होता है. इसी बीच, YouTube चैनल 'नानी मां की किचन क्रिएशन' पर साझा किया गया एक नुस्खा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें सिर्फ 2 रुपये खर्च कर कॉकरोच को बिना मारे घर से बाहर भगाया जा सकता है.

बस दो चीजें चाहिए – कॉफी और चीनी (cockroaches bhagane ke liye kya kren)

इस उपाय के लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीजें...2 रुपये वाला कॉफी पाउडर का छोटा पैकेट और थोड़ी सी सफेद चीनी.

कॉफी में मौजूद कैफीन की तेज गंध कॉकरोच को असहज करती है.

चीनी उन्हें आकर्षित करने का काम करती है, ताकि वे उस जगह आएं जहां मिश्रण रखा हो.

एक छोटे कटोरे में कॉफी पाउडर निकालें और उसमें आधा चम्मच चीनी मिलाएं. दोनों को अच्छी तरह मिला लें...यही बनेगा आपका जादुई चारा.

कहां रखें यह मिश्रण? (2 rupye me cockroaches bhagane nani maa ka gharelu tarika)

अब इस कटोरे को उन जगहों पर रखें, जहां कॉकरोच ज्यादा दिखते हैं.

सिंक के नीचे की अलमारी.

गैस सिलेंडर या फ्रिज के पीछे.

स्टोर रूम या अंधेरी दरारें.

ध्यान रखें कि कटोरा ऐसी जगह हो जहां बच्चे या पालतू जानवर न पहुंच सकें. यह नुस्खा जहरीला नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है.

कैसे करता है ये नुस्खा काम? (festival se pehle cockroaches kaise bhagaye)

जब कॉकरोच चीनी के लालच में मिश्रण के पास आते हैं, तो कॉफी की तेज गंध उनके नर्वस सिस्टम पर असर डालती है. यह बेचैनी उन्हें उस जगह को छोड़ने पर मजबूर करती है. धीरे-धीरे कॉकरोच घर छोड़कर भाग जाते हैं...बिना किसी केमिकल या जहरीले स्प्रे के.

इस बात का रखें ध्यान (2 rupees hack for cockroaches)

कॉफी की खुशबू कुछ दिनों बाद कम हो जाती है, इसलिए हर 2–3 दिन में नया मिश्रण बनाकर पुराने की जगह रखें. साथ ही, घर की दीवारों की दरारें और छेद बंद कर दें ताकि कॉकरोच दोबारा अंदर न आ सकें.

