How many rotis should you eat in one day?: रोटी (roti), जिसे अलग अलग भाषा में चपाती, रोटला, फुल्का, रुटी और न जाने कितने ही नामों से पुकारा जाता है. भारत की बात करें तो अधिकतर प्रांतों में रोटी हमारे मूल भोजन का हिस्सा है.अधिकांश लोग चावल से ज्यादा रोटी खाना पसंद करते हैं. रोटी हमारे मुख्य भोजन का ऐसा हिस्सा है जिसे खाए बिना कई लोगों का खाना ही पूरा नहीं होता. रोटी से हमें कई सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और खासकर शरीर को भरपूर फाइबर मिलता है. लेकिन रोटी को लेकर अभी तक लोग ये तय नहीं कर पाते कि सेहत के लिए कितनी रोटी खाना सही है. चूंकि रोटी में फाइबर के साथ साथ कार्ब्स और कैलोरी भी खूब सारी मात्रा में होती है, इसलिए ज्यादा रोटी का सेवन (How many rotis should be eaten in a day) भी आपकी सेहत के लिए बुरा हो सकता है.

एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए, रोटी के पोषण मूल्‍य, कैलोरी और हेल्‍थ बेनेफिट्स | Roti: Nutrition Facts, How many calories in one roti, health benefits & advantages







एक रोटी से कितना पोषण मिलता है (nutrients in one chapati or roti)