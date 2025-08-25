विज्ञापन

क्या आपको भी है भूलने की आदत? Dr. Batra से जानें याददाश्त बढ़ाने का होम्योपैथी नुस्खा

बढ़ती उम्र में मेमोरी लॉस आम समस्या है, लेकिन होम्योपैथी, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है. सही समय पर पहचान और इलाज से बुजुर्ग अपनी मानसिक सक्रियता और स्वतंत्रता लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Best Way To Increase Memory Naturally: बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जैसे-जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, वैसे-वैसे बुजुर्गों के लिए लाइफ क्वालिटी बनाए रखना भी जरूरी हो गया है. उम्र के साथ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग की शक्ति भी कम होती जाती है. इसमें सबसे गंभीर समस्या है कॉग्निटिव फंक्शन का गिरना, जिसकी शुरुआत अक्सर भूलने की आदत से होती है.

कॉग्निटिव लॉस के शुरुआती संकेत । cognitive decline

डॉ. बत्राज हेल्थकेयर के संस्थापक और पद्मश्री से सम्मानित डॉ. मुकेश बत्रा बताते हैं कि लोग अक्सर भूलने की आदत, ध्यान कम होना या फोकस की कमी को सामान्य उम्र बढ़ने का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही बदलाव कॉग्निटिव लॉस की शुरुआती निशानी हो सकते हैं. समय पर इन लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है, ताकि मेमोरी लॉस को रोका जा सके.

होम्योपैथी से मेमोरी लॉस का समाधान । bhoolne ki bimaari ka ilaj

डॉ. बत्रा का कहना है कि, होम्योपैथी एक पर्सनलाइज्ड और रूट-कॉज आधारित ट्रीटमेंट देती है. यह केवल लक्षणों को दबाती नहीं, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचती है. Anacardium orientale और Medorrhinum – तेज याददाश्त और फोकस बढ़ाने में मददगार. Baryta Carbonica – बुजुर्गों में कमजोर होती मेमोरी और भ्रम की स्थिति में असरदार. हालांकि, इन दवाइयों का सेवन किसी योग्य होम्योपैथ डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए.

हेल्दी लाइफस्टाइल है जरूरी । memory improve tips

  • केवल दवा ही नहीं, बल्कि संतुलित खानपान और एक्टिव लाइफस्टाइल भी दिमाग को मजबूत रखते हैं.
  • डाइट में शामिल करें ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन B12.
  • नियमित एक्सरसाइज से दिमाग तक ब्लड फ्लो बेहतर होता है.
  • पहेलियां सुलझाना, किताबें पढ़ना, संगीत सीखना या नई हॉबी अपनाना ब्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाता है.
तनाव से बचाव । yaadashat kamjor ka upay

मेंटल स्ट्रेस और चिंता भी याददाश्त पर गहरा असर डालते हैं. होम्योपैथी दिमाग और शरीर में बैलेंस बनाकर चिंता, अनिद्रा और डिप्रेशन को कम करती है. साथ ही योग, ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस भी मददगार साबित होती हैं.

रेगुलर चेकअप की अहमियत । memory loss prevention

डॉ. बत्रा सलाह देते हैं कि, उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर, थायरॉयड और ब्लड शुगर जैसे टेस्ट रेगुलर करवाने चाहिए. इनकी गड़बड़ी भी मेमोरी लॉस का कारण बन सकती है. समय पर जांच से लाइफ क्वालिटी लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

