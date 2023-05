खाने-पीने के लिए इस एरिया में एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं.

Restaurants and Cafes In Connaught Place: शॉपिंग के शौकीनों के लिए दिल्ली का कनॉट प्लेस (Connaught Place) फर्स्ट ऑप्शन होता है. ढेरों वरायटी में यहां ड्रेसेस से लेकर एसेसरीज, जूते-चप्पल, बैग्स सब सस्ते दामों में मिल जाते हैं. वहीं दिन भर की शॉपिंग के बाद जब भूख लगती है तो खाने-पीने के लिए भी यहां एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं. आइए कनॉट प्लेस के बेस्ट रेस्तरां और कैफे (Popular Restaurants and Cafes In Connaught Place Delhi) की लिस्ट पर नजर डालते हैं, जहां जाकर आप कभी निराश नहीं होंगे.