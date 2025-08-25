खाली पेट गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से क्या होता है? जानकर रह जाएंगे हैरान, आज से शुरू कर दें पीना

Honey Water In Morning: सुबह की शुरुआत अगर किसी जादुई ड्रिंक से की जाए, तो वे दिनभर आपको एनर्जेटिक और हेल्दी रखने में मदद कर सकता है. शहद एक नेचुरल औषधि है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीते हैं, तो शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं इस ड्रिंक को अपने रूटीन में शामिल करने से होने वाले फायदों के बारे में.

गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने के क्या फायदे हैं?

पाचन: गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से पाचन बेहतर होता है और पेट से जुड़ी बीमारियां जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत पाई जा सकती है.

इम्यूनिटी: शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. इसे पानी में मिलाकर पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है.

वजन: गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जो वजन घटाने में मदद कर सकता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं.

स्किन: शहद एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर है, इसको पानी में मिलाकर पीने से त्वचा को चमकदार और साफ बनाए रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)